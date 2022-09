Po 40 letih: Renault obudil spomin na svojo ikono #foto

Atraktivna oblika, bliskoviti pospeški in velik zadnji spojler so zaščitni znaki Renaultovega koncepta, ki je moderna električna reinkarnacija kultne turbo "petke" iz osemdesetih let.

Izvirna turbo "petka" iz osemdesetih let. Foto: Gregor Pavšič Renault je ob petdesetletnici svoje kultne "petke" pripravil še koncept električnega športnega avtomobila, ki v moderni svet prinaša duh legendarnega Renaultovega športnika iz osemdesetih let – to je bil renault 5 turbo s sredinsko postavljenim motorjem in pogonom na zadnji par koles, ki je bil namenjen predvsem za tekmovanja v reliju in takratno skupino B. Najbolj sloveč rezultat je bila zmaga Jeana Ragnottija leta 1985 na svetovnem prvenstvu na Korziki, ko je vozil najbolj brutalno različico "petke" z oznako maxi.

Tretjino mase zajema baterija

Avtomobil ima povsem električni pogon z močjo 280 kilovatov (380 "konjev") in 700 njutonmetri navora. Največja hitrost znaša 200 kilometrov na uro, pospešek do sto kilometrov na uro pa 3,5 sekunde.

Koncept je vključno z zadnjim krilcem dolg dobre štiri metre, širok je malo več kot dva metra, medosna razdalja meri 2,5 metra. Avtomobil ima cevno ogrodje in vgrajeno varnostno kletko s homologacijo FIA, tako da masa koncepta znaša 1,5 tone. Pri tej masi baterija s kapaciteto 42 kilovatnih ur tehta kar 520 kilogramov, torej znaša približno tretjino celotne mase.

Čeprav koncept ni namenjen serijski proizvodnji, lahko vsaj tehnično ponuja namige o prihodnosti Renaultovih športnih modelov.

Foto: Renault

Foto: Renault