Peugeotov mestni lepotec 208 zdaj po še posebej ugodni ceni

Oglasno sporočilo

Peugeot 208 odlikujejo moderen in večkrat nagrajen zunanji in notranji dizajn s kultnim i-Cockpitom, odlične vozne lastnosti, bogata serijska oprema na področju varnosti in udobja ter ugodna cena. Takoj ga lahko domov odpeljete za 14.990 evrov, pri čemer kupec prejme še številne ugodnosti.

Peugeot je znamka z več kot 200-letno zgodovino in zelo močno identiteto. Vsak Peugeot mora biti takoj prepoznaven po svoji dinamični in pokončni drži, ki jo imenujemo mačja drža, pa tudi po vrsti podrobnosti, kot je svetlobni podpis s tremi kremplji.

Inženirji so imeli v primeru Peugeota 208 nalogo oblikovati kompakten, a hkrati prostoren in uporaben avtomobil za štiričlansko družino, opremljen z varnostnimi in tehnološkimi sistemi ter učinkovitimi motorji. Aduta sta tudi moderna oblika in nizka cena. Foto: P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

Peugeotovi modeli so zelo prepoznavni in posebni tudi po inovativni kabini: v tem duhu so pri francoskem proizvajalcu vozil zasnovali koncept notranjosti i-Cockpit, ki ga razvijajo z vsakim novim modelom in je velika zgodba o uspehu. Ne glede na to, ali kupec izbere najdražji Peugeotov model ali pa najmanjšega in najcenejšega, je deležen atraktivne oblike in vrhunske tehnike tako s področja udobja kot varnosti.

Peugeot 208 je postal najbolj zaželen avtomobil na trgu

Najmanjši in najcenejši v modelski paleti, 208, je ena od ikon znamke Peugeot, na katerega so pri francoskem proizvajalcu vozil še posebej ponosni. Peugeot 208 je bil lani najbolje prodajan avto v Evropi, od leta 2019 so jih prodali več kot milijon. Kupci so v njem prepoznali vse prave Peugeotove vrline, kot so kakovost, tehnološka in oblikovna naprednost, ki so jo pri slovenskem uvozniku za vozila Peugeot Emil Frey združili še s posebej ugodno ceno.

Peugeot 208 je značilen kompakten mestni avtomobil, ki pred oblikovalce in inženirje vedno postavlja veliko izzivov. Pri Peugeotu so se z njimi spopadli odlično, kar dokazujejo številne najprestižnejše oblikovalske nagrade, avtomobilski oskarji Red Dot in nagrade, kot je prestižni naziv evropski avto leta.

Z dizajnom in opremo se spogleduje s premijskimi izdelki

Peugeot 208 temelji na kombinaciji tradicije in modernosti. 208 je oblikovan po zadnjih dizajnerskih smernicah Peugeota, ki je kompaktnemu mestnemu avtomobilu nadel svež plašč s poudarkom na športnem kroju. Le 4,055 metra zunanje dolžine mu zagotavlja idealno mestno okretnost, medosna razdalja 2,54 metra pa prostorno kabino. Oblikovno se mestna kombilimuzina v veliki meri naslanja na petvratni športni kupe 508. Podobnosti opazimo na maski z levom, odsevnikih z motivom krempljev, vključno z zadnjimi, povezanimi z elegantnim črnim pasom. Peugeot 208 Active Pack za 14.990 evrov je že serijsko opremljen s črnimi vzvratnimi ogledali, spojlerjem in 16-palčnimi platišči (40,64 cm), ki so le pika na i športnemu značaju vozila.

Na zadku so luči povezane s črno letvijo, podobno kot pri Peugeotu 508. Športno obliko poudarjajo serijska črtna vzvratna ogledala in spojler, nadgradite pa ga lahko z difuzorjem in kromanimi izpušnimi cevmi. Foto: P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

Kupec lahko vozilo v obliki paketov opreme ali pa posameznih komponent nagrajuje tako oblikovno kot tehnološko. Omisliti si je mogoče črno streho, športne sedeže, aluminijaste stopalke ali ambientalno osvetlitev. Peugeot 208 tudi s pestro izbiro barv na cesto prinaša svežino in vpadljivost ne glede na to, ali izberete bencinsko, dizelsko ali električno različico.

Izumitelj slavnega i-Cockpita

Notranjost je opremljena z drugo generacijo i-Cockpita, ki ga je Peugeot uvedel prav z modelom 208. Namesto ogromnega števila stikal prinaša prečiščene linije, kompakten in pomanjšan volan za bolj intenzivne občutke v vožnji, instrumentno ploščo v višini oči za lažje odčitavanje informacij brez odmika pogleda s cestišča, izbočene podatke, ki so pomembni za voznika, lahko prikazuje celo v obliki 3D. Zaslon na dotik, s katerega voznik razbira številne upravljalne funkcije, je velik in pregleden. Čeprav je stikal malo, so razvijalci upoštevali načelo preprostosti, zato se lahko vedno z eno tipko vrnemo v osnovni meni, za nameček pa so postavili nekaj več stikal za hitro iskanje, ki omogočajo neposreden vstop v različne menije (audio, nastavitve avtomobila, klima, navigacija, telefon …).

Voznik v peugeotu 208 svoje vozniško delo opravlja v sodobnem in dobro opremljenem okolju, ki je hkrati visokokakovosten. Materiali so na pogled in otip prijetni, celo premijski. Armaturna plošča je že serijsko obdelana z mehko penasto oblogo, sedeži s športno zasnovo dobro pritisnejo telo ob sedež tudi v ovinkih, dekoracije iz "karbonskih vlaken" kažejo na spogledovanje z višjimi segmenti. Celota je videti kot delo kiparja, saj so razmiki med komponentami minimalni, spoji natančni, stikala pa umeščena zelo premišljeno.

Zahvaljujoč i-Cockpitu druge generacije je notranjost videti naravnost futuristična. Združuje majhen volanski obroč z navidezno armaturno ploščo in osrednji multimedijski vmesnik z diagonalo sedem oziroma deset palcev (17,8 ali 25,4 centimetra). Foto: P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

Povezan in varen mestni avto

Kompakten volan, ki ga je podedoval iz višjih segmentov, je lahkoten, upravljanje je intuitivno, pri razgledu nazaj pa vam lahko pomaga tudi vzvratna kamera. V paketu Active Pack so serijski tudi parkirni senzorji zadaj, ki na morebitne ovire opozarjajo tako z zvokom kot z grafično podobo na osrednjem zaslonu na sredini armaturne plošče. Prepričajo pa tudi ogrevani sedeži, ki so postali del opreme najmanjših Peugeotov. Za polnjenje pametnega telefona je lahko zadolženo indukcijsko odlagališče na sredinski konzoli, pa tudi klasične USB-vtičnice.

Peugeot 208 je polno digitaliziran in povezan. Če se s sistemi Apple Carplay in Android Auto povežete s svojim telefonom, lahko v trenutku prenesete audio datoteke ali pa telefonski imenik na zaslon vozila, kar omogoča še lažjo in varnejšo uporabo nekaterih storitev med vožnjo. Serijska je funkcija Mirror Screen. Peugeot 208 vas bo zahvaljujoč napredni navigaciji 3D Tom Tom varno in zanesljivo vodil tudi po poteh, ki vam niso znane.

Peugeot 208 ne narekuje le oblikovnih smernic v avtomobilizmu, ampak vnaša tudi tehnološke spremembe. Eden od tehnoloških bombončkov so tridimenzionalni prikazovalniki, ki poskrbijo, da pomembni podatki zares izstopajo. Foto: P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

Peugeot 208 svojo naprednost izkazuje še s tehnološko dovršenimi in preizkušenimi sistemi za pomoč pri varni vožnji, ki izhajajo iz višjih segmentov vozil. Prilagodljivi tempomat s funkcijo stop prilagaja hitrost do spredaj vozečih vozil in v gneči sam ustavi na koncu kolone. Pomoč pri speljevanju v klanec omogoča Hill Assist Descent Control, sistem za prepoznavo vozil v mrtvem kotu vidi tudi vozila, ki jih sami izza volana ne vidite, in vas nanje opozori. Prepozna celo, kdaj ste utrujeni, in vam predlaga počitek. Izvedenka z opremo Active Pack ponuja veliko serijske tehnologije za varnost, med drugim šest zračnih blazin, opozorilnik za ustrezno napolnjenost pnevmatik, sistem za samodejno zaviranje v sili in sistem za prepoznavanje prometnih znakov, ki vas opozori, če vozite prehitro.

Udoben, a hkrati zelo športen

Peugeot 208 ponuja tudi stikalo z izbirnimi programi vožnje, ki s pritiskom hipno spremenijo značaj vozila in vozniške nastavitve. Eko prilagodi vožnjo čim manjši porabi, normalni način je primeren za optimalno udobje za vsakodnevno uporabo, športni način pa daje prednost zmogljivosti in občutkom, moči in navoru. Peugeot 208 je dinamično vozilo, a hkrati zelo udobno, k čemur so veliko prispevale ure in ure razvoja ter testiranja v vetrovnikih za izboljšanje aerodinamike, kar je omogočilo tudi odlično zatesnitev kabine in s tem večje udobje potovanja.

Moderen in bogato opremljen avto za manj kot 15 tisočakov

Peugeot z modelom 208 ne sprejema kompromisov, niti ko gre za izbiro pogonske enote. 208 je bil prvi Peugeot s tremi vrstami pogona – bencinskim, dizelskim in električnim. To je omogočila napredna platforma CMP, ki v različici e-CMP omogoča vgradnjo baterij v dno vozila, pri čemer tudi električna različica v uporabnosti v ničemer ne zaostaja za klasiko. Po novem ponuja do 400 kilometrov dosega (WLTP standard). Izbirati je mogoče med preizkušenim ročnim menjalnikom ali pa naprednim samodejnim menjalnikom EAT8 Shift and Park by wire, ki omogoča izjemno natančno prestavljanje z obvolanskimi prestavnimi ročicami.

Peugeot 208 z opremo Active Pack in vstopnim bencinskim motorjem lahko v akcijski ponudbi domov odpeljete za 14.990 evrov. Vozila so na zalogi, dostopnost vozil pa pri Peugeotu povečujejo še z dodatnimi bombončki, kot so kasko zavarovanje za en evro, fiksna obrestna mera v primeru sklenitve financiranja, serijsko pet let jamstva ter bon za nakup zimskih pnevmatik. Bogato serijsko opremljenin vstopnim bencinskim motorjem lahko v akcijski ponudbi domov odpeljete za 14.990 evrov., dostopnost vozil pa pri Peugeotu povečujejo še z dodatnimi bombončki, kot so kasko zavarovanje za en evro, fiksna obrestna mera v primeru sklenitve financiranja, serijsko pet let jamstva ter bon za nakup zimskih pnevmatik.

Naročnik oglasnega sporočila je P AUTOMOBIL IMPORT, D. O. O.