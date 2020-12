Pet razlogov, da vas Renaultov priključni hibrid prepriča

Najnovejša različica Renault Capturja je prostorsko prilagodljiva, med tednom lahko z njo večji del kilometrov neslišno opravite na elektriko, baterijo vozila podobno nemoteče kot mobilni telefon napolnite doma, na daljših vožnjah se elektro- in bencinski motor samodejno dopolnjujeta, ob koriščenju nizke obrestne mere Eko sklada pa je lahko tak avtomobil na mesec celo cenejši od klasične bencinsko gnane različice.

Renault bo za vedno ostal zapisan kot eden ključnih pionirjev elektromobilnosti. Francoski avtomobilski proizvajalec je med prvimi stopil na načrtno pot razvoja električnih pogonov in to danes v svojih vozilih zelo učinkovito izkorišča. Renault Zoe je postal najbolje prodajani električni avtomobil v Evropi, s Capturjem pa v razred kompaktnih športnih terencev prinašajo možnost priključno hibridnega pogona.

Ta združuje osnovne prednosti elektropogona in obenem vozniku še vedno ohrani tudi udobje ter zanesljivost klasičnega bencinskega motorja. To v praksi pomeni, da lahko Captur med tednom opravlja večino vsakodnevnih nalog zgolj z električno energijo, ob koncih tedna pa je tak praktičen in prostoren avtomobil na voljo tudi za brezskrbne daljše vožnje.

Priključno hibridni Captur se od klasičnega ne razlikuje z vidika uporabnosti. V primerjavi s predhodnikom je večji, prostornejši in bolj praktičen, prav tako tudi tehnološko naprednejši. V svojem razredu nadaljuje zgodbo prodajnega prvaka Clia in navdušuje predvsem z novim infozabavnim sistemom, odlagalnimi površinami, zelo dolgim prtljažnim prostorom in predvsem vzdolžno pomično zadnjo klopjo. Na tak način lahko zelo enostavno prilagajamo prostornost v prtljažniku ali na zadnji klopi, kar pač v danem trenutku bolj potrebujemo.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Priključno hibridni pogon je sicer visokotehnološki izdelek, ki je za uporabnika tako enostaven kot uporaba mobilnega telefona. Ko avtomobil parkiramo doma, ga priklopimo v vtičnico, kot smo navajeni ob prihodu domov napolniti tudi mobilni telefon. Polnilna moč bo majhna in bo zato hišno omrežje obremenila enako kot povprečni hišni uporabnik. Povsem nemoteče in neopazno se bo baterija napolnila v dobrih treh urah.

To bo zadoščalo za od 40 do 50 kilometrov električne vožnje prihodnji dan. Natančen doseg bo sicer odvisen od tipa cest, po katerih se vozite po vsakodnevnih opravkih. Baterijo je mogoče polniti tudi na poti, in sicer na vseh javnih polnilnicah, le da je polnjenje z vidika časa in stroškov najbolj optimalno prav doma.

Primerjava mesečnega stroška med priključno hibridnim in bencinskim Capturjem:

Intense E-Tech 160 (prik. hibrid) Edition One TCe 140 EDC (bencin) Cena z upoštevanimi popusti: 28.190 EUR 23.390 EUR Znesek pologa 8.200 EUR 8.200 EUR Znesek financiranja 19.990 EUR 15.190 EUR Obdobje financiranja (št. mesecev) 84 84 Mesečni obrok: 249 EUR 234 EUR Razlika v primerjavi s hibridom: - 15 EUR Mešana poraba WLTP (l100 km): 2,1 l 6,6 l Mesečni znesek porabe (25.000km na leto): 44 EUR 138 EUR Poraba elektrike (kWh 100 km): 13,81 kWh Mesečni strošek elektrike (25.000 km na leto): 14 EUR Skupni mesečni znesek porabe (25.000 km na leto): 58 EUR 138 EUR Končni znesek (mesečni obrok + mesečna poraba): 307 EUR 372 EUR Razlika v mesečnem strošku: - 65 EUR

Foto: Gašper Pirman

Ko električne energije v bateriji zmanjka, se samodejno vklopi delovanje 1,6-litrskega štirivaljnega atmosferskega bencinskega motorja. Ta opravlja svoje naloge takrat, ko so poti daljše in ko že presežemo električni domet vgrajene baterije. Tudi z delovanjem bencinskega motorja ostaja upravljanje Capturja povsem enostavno, vožnja pa zahvaljujoč samodejnemu menjalniku zelo preprosta.

Kombinacija bencinskega in elektromotorja v praksi prinaša še mnogo prednosti in zanimivih možnosti izkoristka pogona. Med vožnjo po avtocesti je na primer mogoče z vklopom funkcije "e-Save" prihraniti električno energijo in favorizirati uporabo bencinskega motorja. Tako nam električna energija ostane na voljo za vožnjo po mestu ali podeželju, kjer nam tudi najbolj koristi.

Captur nudi zelo učinkovito regeneracijo zavorne energije, tako da se predvsem na razgibanem podeželju baterija delno polni tudi samodejno med vožnjo. Na tak način v najboljši meri optimalno izkoriščamo energijo.