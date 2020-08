Pametni ležeči policaji, ki ''kaznujejo'' le prehitre voznike #video

Nekateri ležeči policaji so tako visoki in agresivni, da nas tudi v primeru počasne vožnje popolnoma pretresejo, spet nekateri pa so tako položni, da ne poskrbijo za bistveno zmanjšanje hitrosti. Pri španskem podjetju Badennova so prevzeli sicer poznano zasnovo in jo razvijali naprej, svoje pametne ležeče policaje, ki ''pretresejo'' le prehitro vozečega voznika, pa so preizkušali že na domačih tleh, v Nemčiji in Izraelu.