Policisti z novo taktiko: nevarne ''firbce'' posnamejo in kaznujejo

Ne le v Sloveniji, tudi v Veliki Britaniji imajo težave z vozniki, ki v primeru nesreče na avtocesti s snemanjem in fotografiranjem delajo zastoje ter obenem poskrbijo tudi za drugo prometno nesrečo na nasprotnem voznem parku. Policisti iz okrožja Derbyshire so zato ubrali nov način in ob nesreči postavijo majhno kamero, ki posname neodgovorne voznike, v primeru nove nesreče pa jih lahko tudi ustrezno kaznujejo.

FAO All Rubber Neckers who drove without due care and attention earlier on the M1 so they could film the collision scenes on their phones. We've put our cameras to good use and filmed you back. To be reviewed and offenders prosecuted. #Traffic #GrowUp #WhatIfItWasYourFamily pic.twitter.com/ZZ7fy0R3US — Derbyshire Roads Policing Unit (@DerbyshireRPU) August 7, 2020

Pred nekaj dnevi so na družbenem omrežju Twitter policisti iz okrožja Derbyshire v Veliki Britanji poželi precej zanimanja. Medtem ko so nekateri nasprotovali njihovi potezi, so bili seveda nekateri nad njo navdušeni. Čeprav ni jasno, ali lahko snemajo voznike in jih v primeru težav kaznujejo, so se policisti kljub temu odločili za drzen korak in pričeli snemati voznike, ki s telefoni med vožnjo fotografirajo prometno nesrečo.

Majhna kamera posname radovedne voznike

Težav, ki jih povzročajo radovedni vozniki v primeru nesreče na avtocesti, nimamo le pri nas. S fotografiranjem in snemanjem med Foto: Policijska postaja Derbyshire vožnjo mnogokrat povzročijo prometno nesrečo še na drugi strani avtoceste, s tem naredijo nov prometni zamašek in še otežijo delo reševalnim službam v prvi prometni nesreči.

V ZDA naj bi se kar med deset in šestnajst odstotkov prometnih nesreč zgodilo ravno zaradi radovednih voznikov, ki ne opazijo zavirajočega avta pred seboj, ker preprosto gledajo na drugo stran ceste. Ker so se razmere občutno poslabšale tudi v Veliki Britaniji, so se odločili, da takšne voznike kaznujejo.