OutletCars – v Sloveniji nova ponudba rabljenih vozil

Oglasno sporočilo

Rabljena vozila: kako torej kupiti varno in preverjeno vozilo, da z njim kasneje ne bo težav, ki kupcu kvarijo zadovoljstvo? Porsche Inter Auto je vodilni trgovec z rabljenimi vozili s petimi poslovalnicami v Sloveniji, ki zastopa uveljavljene znamke rabljenih vozil: Das WeltAuto, Audi Preverjeno plus in Porsche Approved.

Kot veliko novost predstavljajo dopolnjeno ponudbo vozil OutletCars Slovenija. Po znižani, ugodnejši ceni zagotavljajo odlična rabljena vozila starejših letnikov ali z nekoliko več prevoženimi kilometri. Vsako vozilo je strokovno in natančno pregledano in oglasi vključujejo tudi dva videoposnetka - pregled zunanjosti in tehničnega stanja vozila. Novost na slovenskem trgu, ki jo ponujajo le pri Porsche Inter Auto, pa je tudi 100-odstotni nakup vozila prek spleta, plačilo in spletni podpis pogodbe.

Prednosti OutletCars:

nova ponudba v Sloveniji,

odlična ponudba rabljenih vozil,

znižana, ugodnejša cena,

vozila z več prevoženimi kilometri,

starejši letniki,

vsa vozila natančno pregledana,

online nakup in podpis pogodbe.

OutletCars Slovenija - preverite aktualno ponudbo vozil! Potrebujete pomoč? Preglejte ponudbo ali jih pokličite na tel.: 041 392 204.

"Vsi tisti, ki so iskali odlično tehnično ohranjeno rabljeno vozilo po ugodnejši, znižani ceni, bodo od zdaj pri Porsche Inter Auto našli pravo ponudbo. Zalogo vsak dan redno dopolnjujemo, trudimo se, da imamo bogato in raznoliko ponudbo, da lahko takoj uživate v vožnji. Projekt smo šele dobro začeli, zato se nam v prihodnjih mesecih obeta še večja ponudba," je poudaril Rok Florjanc, vodja prodaje rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto.

Ekskluzivne prednosti OutletCars pri Porscheju

V ponudbi so že vključene dodatne prednosti, ki običajno pri preostalih trgovcih rabljenih vozil ali nakupu pri fizičnih osebah niso. Te so pri Porsche Inter Auto že v osnovni ponudbi in vam bodo pomagale, da sprejmete najboljšo odločitev pri nakupu svojega novega rabljenega vozila. Pri Porsche Inter Auto za vsako rabljeno vozilo opravijo zahtevno tehnično preverjanje 250 kontrolnih točk. Tako vam lahko zagotovijo, da ob nakupu rabljenega vozila prejmete tehnično odlično pripravljeno vozilo.

OutletCars – vključene storitve:

videopredstavitev vozila,

garancija osmih dni za vračilo/zamenjavo,

preverjanje 250 kontrolnih točk,

popust ob financiranju,

servisni bon do 100 evrov.

Intervju s strokovnjakom prodaje rabljenih vozil, Pavletom Nenadičem

Gospod Pavle Nenadič, strokovnjak za prodajo rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto, pravi, da Porsche Inter Auto s ponudbo rabljenih vozil na slovenskem trgu že mnogo let postavlja nove standarde. Katere novosti prinaša nova OutletCars ponudba vozil? Katere so ugodnosti pri nakupu? Preberite spodnji ekskluzivni intervju!

Gospod Pavle Nenadič, nam lahko prosim zaupate, kaj je bil povod, da ste se odločili za ponudbo rabljenih vozil OutletCars?

Ponudba OutletCars je uveljavljena blagovna znamka iz tujine za kupce, ki iščejo tehnično ohranjeno vozilo po znižani ugodnejši ceni. Kupcem so tako na voljo tehnično strogo pregledana rabljena vozila z nekoliko več prevoženimi kilometri oz. so nekoliko starejša. Vsa vozila so zares strokovno in natančno pregledana, da so tehnično pripravljena za vožnjo v skladu s strogimi standardi. Strankam od sedaj naprej s ponudbo OutletCars omogočamo, da si tako zagotovi brezskrben nakup rabljenega vozila po najboljši ceni.

Katera vozila zajema ponudba vozil OutletCars?

V ponudbi vozil OutletCars najdete rabljena vozila z nekoliko več prevoženimi kilometri oz. nekoliko starejša vozila. Vsa so strokovno in natančno pregledana, da so tehnično pripravljena za vožnjo v skladu s strogimi standardi. Stranka si tako zagotovi brezskrben nakup rabljenega vozila po najboljši ceni.

Katere so prednosti vozil iz ponudbe OutletCars?

Strankam zagotavljamo natančno videopredstavitev vozila, garancijo osmih dni za vračilo ali zamenjavo, preverjanje 250 kontrolnih točk, dodaten popust za financiranje in servisni bon do 100 evrov. Čeprav gre za ugodnejšo ponudbo, smo ohranili vse dodatne storitve za pošten, transparenten in varen nakup.

Kaj strankam zagotavlja videopredstavitev vozil?

Pri Porsche Inter Auto opravimo tudi popolno novost, ki kupcem še bolj nazorno pokaže dejansko stanje vozila: videopredstavitev zunanjosti in tehničnega stanja vozila. Tako si lahko kupec podrobno ogleda želeno vozilo in se še lažje odloči za nakup. To storitev pri Porsche Inter Auto ponujamo edini v Sloveniji, saj želimo doseči 100-odstotno transparentnost.

V svojih poslovalnicah ponujate tudi ugodno akcijsko financiranje in zavarovanje. Katere dokumente potrebujem in koliko časa traja odobritev?

Pri nakupu vozila iz ponudbe OutletCars vam zagotavljamo dodatne akcijske popuste do 700 evrov v primeru sklenitve financiranja in zavarovanja hkrati. Kot fizična oseba potrebujete zadnje tri plačilne liste, originalne ali kopije, potrjene z žigom in podpisom, osebni dokument, vozniško dovoljenje ter izpolnjene obrazce, ki jih dobite pri nas. Če vozilo kupujete kot pravna oseba, potrebujete obrazec BON2, potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih in bilanco. Odobritev financiranja praviloma traja le 24 ur. Preverite tudi: kalkulator financiranja.

Stranka pri vas ob nakupu prejme tudi bon za servisiranje vozila do 100 evrov?

Servisni bon v višini do 100 evrov za vzdrževanje vozila je namenjen rednemu vzdrževanju vozila. Običajno se stik s trgovcem konča ob nakupu vozila, pri Porsche Inter Auto pa je nakup šele začetek dolgotrajnega odnosa s strankami. Redni servis je nujen za dobro delovanje, stranka pa ga lahko opravi v naših petih poslovalnicah v Sloveniji.

VRHUNSKI AVTOSERVIS Zagotovite si vrhunski avtoservis za redno vzdrževanje in optimalno pripravljenost svojega vozila. Preverite ugoden servis za svoj avtomobil:

VW servis

Audi servis

SEAT servis

Škoda servis

UVOZ VOZIL po naročilu – pri nas dobite največ!

Vas zanimajo rabljeni avtomobili na portalu avto.net ali pa vas zanima uvoz vozil iz tujine? Želite uvoziti avto po svojih željah? Zaupajte uvoz avtomobila strokovnjakom. Sporočite nam svoje želje in mi vam bomo preprosto poiskali vaše novo sanjsko vozilo.





Za vas uredimo vse na enem mestu. S pomočjo svoje široke evropske partnerske mreže za vas poiščemo rabljeno vozilo povsem po vaših željah. Poleg organizacije prevoza in dokumentacije vozilo temeljito pregledamo in potrdimo ustreznost, zato ponujamo tudi 24-mesečno Porsche Jamstvo RV PLUS. V naši ponudbi so izključno vozila, ki ustrezajo že vnaprej določenim visokim standardom celotne mreže Porsche.

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO D.O.O.