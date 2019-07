Osvetljene ledvičke za novega BMW X6 #foto

BMW je pokazal tretjo generacijo svojega največjega kupejevskega športnega terenca X6. Pri Avtomotu smo ga v živo videli že na posebnem dogodku, vendar smo morali vse do zdaj držati jezik za zobmi. Kaj smo torej videli? Evolucijo zunanjega videza, obsežno prenovo notranjosti in prehod na novo arhitekturo.

Sprednja maska hladilnika ali t. i. ledvičke so lahko med vožnjo tudi osvetljene. Foto: BMW Bi si želeli osvetljene ledvičke?

X6 se je preselil na novo arhitekturo CLAR, ki si jo deli z novim X5. Kljub temu je ohranil svoj nabiti videz s prepoznavno kupejevsko strešno linijo. X6 ostaja impozanten SUV z dolgim seznamom opcijskih elementov, med katerimi izstopa tudi možnost osvetljenih sprednjih ledvičk med vožnjo ali ob odprtju/zaprtju vrat.

Nova arhitektura med drugim prinaša tudi nova motorja. Vstopni X6 poganja trilitrski šestvaljnik s 195 kilovati in 620 njutonmetri navora, za zahtevnejše kupce pa bo na voljo X6 M50d. Prav tako ga poganja trilitrski šestvaljnik, vendar se moč motorja ustavi pri 294 kilovatih in 760 njutonmetrih navora. Obe različici sta serijsko opremljeni z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom in štirikolesnim pogonom xDrive.

Še nikoli tako velik

X6 v dolžino meri 4.935 milimetrov (+26 mm), širok je 2.004 milimetre (+15 mm) in ima 2.975 milimetrov dolgo medosje (+42 mm). Zaradi prirastka centimetrov so še okrepili videz modela. Poleg novega odbijača z ostrimi linijami in tanjših žarometov so na zadku nameščeni valovit zračni usmerjevalnik in žarometi v tehnologiji LED. Kvadratne dvojne izpušne cevi so na las podobne tistim iz serije 8.

Potniška kabina je zelo podobna tisti iz X5. Pred voznikom so 12,3-palčni digitalni merilniki in večopravilna enota enakih dimenzij. Praktičnost se povečuje z zadnjo klopjo, deljivo v razmerju 40:20:40, in 580-litrskim prtljažnim prostorom.

X6 je zrasel v vse smeri in ima za 42 milimetrov daljše medosje v primerjavi s predhodnikom. Foto: BMW

V potniški kabini kraljujeta dva 12,3-palčna zaslona. Foto: BMW