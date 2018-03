Osupljivo: Prenovili so svoj najstarejši avtosalon #foto

Bentley sredi Londona goji tradicijo

Najstarejši med vsemi

Ta prodajni salon britanske prestižne znamke Bentley so odprli že leta 1927, ko je bila avtomobilska industrija še na začetku razmaha. To je tako najstarejši Bentleyjev prodajni salon na svetu. Vseh skupaj jih imajo več kot 200.

Salon Jack Barclay so zdaj povsem obnovili. Sredi salona je bar za goste, prodajniki se s potencialnimi strankami pogovarjajo v ločenih sobah in podobno. Kljub prenovi so poskušali v salonu ohraniti tudi duh tradicije in več kot 90-letnega izročila.

Trgovca, ki si salon lasti, je leta 2000 kupila poslovna skupina H.R. Owen, ki je znana po številnih luksuznih avtomobilskih salonih. Skupno imajo štiri salone znamke Bentley, ob tem pa skrbijo tudi za prodajo znamk, kot so Aston Martin, Maserati, Ferrari in Rolly-Royce.

Foto: Bentley

Foto: Bentley

Foto: Bentley