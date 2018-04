Osupljive razmere na slavnem prelazu v Alpah #video

Stelvio - cesta pelje 2.757 metrov visoko

Posnetki iz helikopterja razkrivajo snežni oklep na slavni cesti proti prelazu Stelvio v Italiji, ki je znana izletniška točka navdušenih avtomobilistov, motoristov in kolesarjev.

Snežni objem slavne ceste

Letošnja s snegom obilna zima je najvišje ležeče ceste v Alpah dodala zares pravljični snežni oklep. Pred dnevi smo že pisali o cesti čez Vršič, najvišjem prelazu v Sloveniji, kjer je ob cesti še danes nekaj metrov visoka stena snega in ledu. Še bolj skrajna je slika na prelazu Stelvio, kjer cesta vodi še dobrih tisoč metrov višje kot na Vršiču.

Posnetki iz helikopterja kažejo zimsko sliko tega slovitega prelaza na meji med Italijo in Švico. Tam so upravitelji umetno sprožili več plazov, da bi s tem nadzorovali snežno odejo na tem mestu. Prelaz bo nekaj časa očitno še zaprt.

Ena najbolj spektakularnih cest na svetu

Stelvio slovi po svoji spektakularni cesti, ki se na višino 2.757 metrov nad morjem vije po zaviti cesti z izjemnim razgledom. Cesta je priljubljeno zatočišče navdušenih avtomobilistov, motoristov in kolesarjev. Na ta prelaz, ki velja za drugega najvišjega v Evropi in najvišjega v vzhodnih Alpah, je pogosto vodila tudi etapa kolesarske dirke Giro D'Italia.

Po tem prelazu je imel dobil tudi prvi športni terenec avtomobilske znamke Alfe Romeo, že leta 2008 pa so po njem svoj motocikel poimenovali tudi pri Moto Guzziju.

Originalno cesto na Stelvio so gradili med leti 1820 in 1825. S cesto je takratni avstrijski imperij dobil povezavo s provinco Lombardijo. Glavni inženir gradnje ceste je bil Carlo Donegani. Do danes se je cesta v svoji zasnovi le malo spremenila.