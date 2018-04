Osupljive razmere na cesti čez Vršič #foto

Cesta na višini 1.611 metrov

Vršič je najvišji prelaz v Sloveniji, ki je v zimskih razmerah zaprt za ves promet. Debela snežna odeja je tudi letos ustavila promet na znameniti cesti med Kranjsko Goro in Trento. Cesta se tam vzpne vse do 1.611 metrov nadmorske višine, zgradili pa so jo ruski ujetniki med 1. svetovno vojno. Vzdrževalci so cesto v zadnjih dneh rešili snežnega oklepa, visoke bankine pa pričajo o količini zapadlega snega. Za promet je cesta čez Vršič zaradi zimskih razmer in nevarnosti plazov še vedno zaprta.

Foto: Jože Urbas

