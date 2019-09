Osupljiva zgodba pilota, ki je kupil prvega mustanga

Ford je svoj revolucionarni model mustang uradno predstavil 17. aprila leta 1964. Avtomobilski trgovci v ZDA so predserijske mustange prejeli že nekaj tednov prej. Namenjeni so bili prikazu v prodajnih salonih, in ne še dejanski prodaji. Toda eden med njimi in to celo mustang z zaporedno številko 1, je kljub temu prišel v roke pilota Stanleyja Tuckerja iz Nove Fundlandije.

Videl ga je ob cesti in ga takoj kupil

"To je bila najlažja prodaja avtomobila v mojem življenju," se je za CNN spominjal trgovec Harry Phillips. Mustang je bil parkiran ob cesti, pilot Tucker se je pripeljal mimo in se ustavil. Avtomobil mu je bil takoj zelo všeč in želel ga je imeti. Zanj je takrat plačal 4.300 kanadskih dolarjev.

Trgovec in kupec sta se dogovorila, da bo mustang v prodajnem salonu ostal še nekaj tednov. Pilot je vsakdan prišel pogledati svojega mustanga in se tako prepričal, da je še vedno tam in da ga ni nihče poškodoval, se je spominjal Phillips.

Foto: Henry Ford Museum

Ford je iskal mustanga s številko 1, ki so ga pomotoma prodali

Nato je avtomobil lahko odpeljal domov, pravi zaplet pa je šele sledil. To je bil predserijski mustang, ki je bil namenjen testiranjem, in ne prodaji. Trgovec Phillips bi ga moral vrniti Fordu, ne pa prodati konkretni stranki. Ford je iskal avtomobil s serijsko oznako 5F08F100001, in ko so ga vendarle našli, so se morali zanj s Tuckerjem pregovarjati kar dve leti.

Prvi prodani mustang od leta 1984 v muzeju

Ta je v tem času z njim prevozil okrog 16 tisoč kilometrov, nato pa ga je predal Fordu in avtomobil je naposled leta 1984 romal v muzej. V zameno zanj so mu podarili jubilejni milijonti izdelan mustang.

Phillips se je kot avtomobilski trgovec upokojil leta 1995, ta teden pa bo skupaj s svojo hčerko in vnukinjo v muzeju v Michiganu ponovno videl znameniti mustang. Točno tisti avtomobil, ki ga je pred 55 leti pomotoma prodal.