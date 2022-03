Osupljiv pogled: ta avtocesta v Italiji želi biti najmodernejša v Evropi

Z napredkom tehnologije se bodo modernizirale tudi evropske avtoceste. Poudarek je na povezljivosti na podlagi pokritosti s signalom 5G, informacijski podpori in uvajanja odsekov, primernih tudi za samodejno vožnjo avtomobilov.

Enega takih odsekov vzpostavljajo na jugu Italije, in sicer na dobrih 400 kilometrov dolgem delu avtoceste med Salernom in Reggio Calabrio. Imenujejo jo tudi Sredozemska avtocesta (Autostrada del Mediterraneo). Italijani se nadejajo, da bo to postal najbolj moderen del evropskega avtocestnega omrežja in da si bo kot prvi zares zaslužil oznako pametne ceste.

Na tej avtocesti dva najvišja mostova oziroma viadukta v Italiji

Ta odsek je zanimiv tudi po visokih viaduktih. Eden takih je 260-metrski viadukt Italia pri Lainu Borgu. Viadukt so zgradili leta 1974 in je bil drugi najvišji na svetu. Dolg je 1.120 metrov in ima največji razpon med stebri − 175 metrov.

Podobno osupljiv je tudi pogled na viadukt Sfalassa, ki je sicer visok "le" 254 metrov. Največja razdalja med nosilnimi stebri pa znaša kar 376 metrov.

Viadukt Sfalassa se ponaša s 375-metrskim razponom med nosilnimi stebri. Foto: Wikimedia Commons

Foto: plac.siol.net

Potniki v avtomobilih bodo lahko med vožnjo prek aplikacije povezani z vsemi pomembnimi informacijami o dogajanju na tem cestnem odseku. Na voljo bodo različna opozorila o nesrečah ali zastojih in podobno.

Vseh 400 kilometrov avtoceste nameravajo prilagoditi tudi samodejni vožnji za tiste avtomobile, ki so tega sposobni. To pomeni vsaj tretjo raven avtonomne vožnje. V tem primeru bi bila A2 prvi tovrstna avtocesta v Evropi.

Poleg naprednih tehnologij pa snovalci pripravljajo tudi energijsko trajnost te avtoceste. S pomočjo fotovoltaike in vetrnic bodo za delovanje vseh sistemov zagotovili obnovljivo električno energijo, ki bo na voljo tudi za električne polnilnice na tem odseku.