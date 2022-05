Oster odziv šefa Renaulta na varnostne teste avtomobilov

Luca de Meo, šef skupine Renault, je na konferenci "Change now" v Parizu govoril tudi o varnostnih testih, ki jih izvaja EuroNCAP, in če njihovi testi sploh še ustrezajo svojemu prvotnemu namenu.

"Moramo biti pozorni, kaj resnično prinaša rešitve v realnem svetu, ne da naredimo avto novoletno jelko s tehnologijo, ki je povsem neuporabna. Smo na meji, ko dobavitelji želijo vsiliti svoje ideje, namesto da bi delali, kar je dobro za kupce," je zbranim na predstavitvi koncepta renault scenic vision (povezava spodaj) povedal Luca de Meo.

Dacia zaradi manjšega števila asistenčnih sistemov redno dobiva slabše ocene kot drugi dražji tekmeci. Foto: EuroNCAP Odziv na zadnja razočaranja

Njegovi komentarji so posledica razočaranj, ko so pri EuroNCAP električnemu zoeju podelili nič zvezdic, po eno zvezdico dacii jogger in spring ter dve zvezdici sanderu. Prav vsi so dobili slabšo oceno predvsem zaradi pomanjkanja samodejnih elektronskih varnostnih sistemov, ki lahko potencialno preprečijo nesrečo. Največji kritiki pa na drugi strani krivijo te sisteme za nagel vzpon cen avtomobilov in njihovo muhasto delovanje v realnih pogojih.

"Seveda spoštujem EuroNCAP. Igramo to igro že desetletja. Prvi smo dobili pet zvezdic z laguno," je še povedal de Meo. Kasneje se je zavzel, da bi so želeli bolj tesno sodelovati z oblastmi na spremembi zakonov, in poudaril, da vsako vozilo iz skupine Renault dosega ali presega potrebne varnostne zahteve.

"Pomagali so se nam osredotočiti na problem in se izboljšati, toda če želimo iti naprej, moramo predebatirati, kaj je pravi pristop in katere stvari res naredijo razliko. Včasih vidim stvari, ki kljubujejo logiki. Želim sistem zdrave pameti, mogoče v teh dneh ena redkejših lastnosti. Če bi predlagali, da vgradimo sistem, ki preprečuje vžig avtomobila pijanim voznikom, bi to storil jutri. Če želijo, da avtonomna tehnologija omejuje omejitev hitrosti, bi se strinjal. Toda poglejmo problem: hitrost, odvračanje pozornosti in psihično stanje, nato najdimo rešitve," je še povedal de Meo.

Spring je tako kot jogger dobil le eno varnostno zvezdico. Foto: Gašper Pirman