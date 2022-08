Opozorilo Nemcev: tale Teslina rešitev je nelegalna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Polnjenje se v celoti izvede samodejno, kar velja tako za aktivacijo polnjenja kot tudi za obračun storitve. Foto: Gregor Pavšič Tesla je že ob začetku rasti proizvodnje svojih vozil začela postavljati mrežo lastnih hitrih polnilnic, ki so se sčasoma izkazale za eno bistvenih, konkurenčnih prednosti na trgu. Sprva je bila njihova uporaba še brezplačna (za lastnike prvih vozil še vedno je), pozneje pa so ceno za njihovo uporabo vendarle postavili in jo postopno dvigujejo. V Sloveniji na primer ena kilovatna ura njihove elektrike stane 52 centov.

Lani jeseni so začeli s pilotnim projektom odpiranja polnilnic tudi za voznike drugih znamk avtomobilov. Najprej na Nizozemskem, pozneje pa se je ta ponudba širila tudi na izbrane polnilnice na Norveškem, v Franciji, Veliki Britaniji, Španiji, na Švedskem, Belgiji in Avstriji. Med poznejšimi dodanimi državami je bila tudi Nemčija, kjer pa se je s tako javno uporabo že zapletlo.

Nemci zahtevajo zaslon s prikazom porabljene elektrike

Po nemških zakonih mora imeti polnilnica, ki strošek uporabe obračuna na osnovi porabljenih kilovatnih ur (kWh) električne energije, tudi ustrezen prikazovalnik s porabo kWh. Teslin sistem polnjenja pa sloni na avtomatizaciji in se izvaja prek aplikacije, zato njihove polnilnice tudi nimajo nikakršnih zaslonov. Polnjenje se v celoti izvede samodejno, kar velja tako za aktivacijo polnjenja kot tudi za obračun storitve.

Tesla bo morala vsaj v Nemčiji to očitno spremeniti, je poročal nemški poslovni časnik Handelsblatt. Polnilnice bodo, po besedah Thomas Weberpals, vodje merilnega urada v bavarski zvezni deželi, morali opremiti z zasloni. V vmesnem času bodo uporabo polnilnic vseeno dovolili, saj je v podobnem "prekršku" še nekaj drugih ponudnikov polnilnic.