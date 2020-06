Opozorilo Evropi je jasno: imamo jih 15-krat premalo

Združenje evropskih proizvajalcev avtomobilov (ACEA) in organizacija Eueletric, ki predstavlja evropsko električno industrijo, sta se na Evropsko komisijo obrnili z jasnim stališčem. Direktiva o prehodu na alternativna goriva, ki so jo v Bruslju zadnjič osvežili leta 2014, ni v skladu s tehničnim napredkom elektromobilnosti in potrebi po električnih polnilnicah.

Obe organizaciji podpirata težnjo EU po promoviranju elektromobilnosti v času krize epidemije s koronavirusom covid-19, toda cilj dodatnih milijon javnih polnilnic je bil po njihovi oceni že do zdaj del strategije Green Deal in zato ne predstavlja bistvene novosti.

Ocena: potrebovali bomo 2,8 milijona novih polnilnic

ACEA in Eueletric na tem mestu poudarjata lastne izračune in projekcije: za nemoteno podporo (delnega) prehoda na električne pogone avtomobilov bi v Evropi do leta 2030 potrebovali dodatnih 2,8 milijona javnih polnilnic. To je približno petnajstkrat več kot jih imamo danes. Obe organizaciji poudarjata tudi zelo različno hitrost rasti števila polnilnic med državami članicami.

Med napotki na naslov Evropske komisije sta bila tako bolj ambiciozen načrt širjenja števila polnilnic tudi predvsem tudi širitev polnilne infrastrukture za vozila s pogonom na vodikove gorivne celice. Prav tako poudarjajo, da bi morala direktiva upoštevati različne potrebe po polnilnicah za večja vozila kot so avtobusi in tovornjaki. Ti potrebujejo drugačno moč polnjenja, več parkirnega prostora in podobno.