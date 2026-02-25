Znamka Opel širi svojo električno športno ponudbo GSE. Po lanskem prihodu mokke GSE zdaj napovedujejo še corso GSE – to bo baterijski “hot hatch”, ki obljublja visoke zmogljivosti in ničelne lokalne izpuste.

Nekoč GSI, zdaj GSE. Te tri črke (Grand Sport Electric) pri Oplu pomenijo vrh ponudbe – visoko zmogljive, povsem električne različice serijskih modelov. Po uspešnem začetku z modelom Opel Mokka GSE, ki je osvojil nagrado Zlati volan 2025, bo Corsa GSE naslednji korak v elektrifikaciji športne dediščine znamke.

Generalni direktor Opla Florian Huettl poudarja, da Corsa kot dolgoletna prodajna uspešnica zdaj združuje praktičnost mestnega avtomobila z vrhunsko električno dinamiko.

Tehnika še ni razkrita, a je predvidljiva

Nova Corsa GSE bo tehnično izhajala iz aktualne generacije Corse, a z izrazito športno nadgradnjo. Opel napoveduje oblikovne poudarke GSE, bolj agresivno podvozje in zmogljivejši električni pogon. Pričakovati je mogoče podobno tehnično zasnovo kot pri mokki GSE: baterijo z bruto kapaciteto 54 kWh, elektromotor z dobrimi 200 kilovati (okrog 270 “konjev”) mehansko zaporo diferenciala, prilagojeno podvozje, zmogljive zavore in ostrejše krmiljenje. Navdih prihaja iz serije ADAC GSE Rally Cup, kjer Opel že tekmuje z električnimi dirkalniki - corso je tam zamenjala mokka.

Napoved Corse GSE potrjuje, da želi Opel ohraniti športni DNK tudi v dobi elektrifikacije. Električni “hot hatch” predstavlja kombinacijo tradicije in prihodnosti – kompakten, vsakodnevno uporaben avtomobil z izrazito poudarjeno dinamiko, a brez izpušnih plinov. Čeprav podrobnosti o končni moči in pospeških še niso razkrite, Opel obljublja “elektrificirano” vozno izkušnjo z ničelnimi lokalnimi emisijami. Naročila bodo odprta še letos, več tehničnih podatkov pa bo znanih v prihodnjih mesecih.