Opel je razkril drugo generacijo grandlanda, ki bo občutno večji kot do zdaj.

Opel je novega grandlanda izdelal na Stellantisovi platformi STLA medium in s tem si bo avtomobil tehnično zasnovo delil z novim peugeotom 3008. Grandland je v primerjavi s predhodnikom daljši za 17,3 centimetra in višji za 1,9 centimetra, prav tako pa tudi 6,4 centimetra širši. Z novo generacijo bo torej grandland v vseh pogledih občutno večji kot do zdaj. Potniki na zadnji klopi bodo imeli dva dodatna centimetra za noge.

Pogon tako bencinski (hibridni) kot električni

Grandlanda bodo ponujali s široko izbiro pogonov. Klasična izbira bo mehki hibrid na osnovi 1,2-litrskega bencinskega trivaljnega motorja.

Ta motor bo prav tako na voljo kot priključni hibrid. Ob tem je grandland dobil še električno različico, ki bo imela enake kapacitete baterije kot peugeot e-3008. Kapaciteti bosta 73 ali 98 kilovatnih ur (kWh), najvišja moč polnjenja DC bo do 160 kilovatov.

Foto: Opel

Foto: Opel

Foto: Opel

Foto: Opel