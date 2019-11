Opala! Kaj, če pred avto skoči jelen?

Nepredvidljivi dogodki v prometu in višja sila lahko voznikom povzročijo številne preglavice in ogromno premoženjsko škodo, ki jo brez pomoči zavarovalnic težko poravnajo. V tem primeru smo brez zavarovanja nemočni. Izbira primernega zavarovanja je eden od ključnih dejavnikov, ki lahko pomaga pri reševanju težav, povezanih z voznikom, sopotniki in vozilom. Za svoj avto izberite popolno zavarovanje, da boste brez skrbi.

Sklenitev avtomobilskega zavarovanja je nujna, a je lahko obenem tudi preprosta in zanesljiva ne glede na to, ali želimo zavarovati svoje prvo vozilo ali obnoviti veljavno avtomobilsko zavarovanje.

WIZ Avto zavarovanjem. V prispevku pišemo o različnih življenjskih situacijah, pri katerih pride v poštev WIZ Avto zavarovanje. Ni pomembno, kakšne barve avto vozite. Prav vse barve se ujemajo z. V prispevku pišemo o različnih življenjskih situacijah, pri katerih pride v poštev WIZ Avto zavarovanje.

Opala! Online zavarovanje avta obstaja!

WIZ Avto zavarovanje je prvo spletno avto zavarovanje, ki vam omogoča, da v le nekaj korakih sklenete zavarovanje za svojega jeklenega konjička. Njihova vrata so odprta 24 ur na dan, vse dni v letu. Na WIZ-u lahko sklenete avtomobilsko zavarovanje hitro, ugodno, enostavno, predvsem pa varno.

Začnete s hitrim izračunom premije in izberete tista kritja, ki jih potrebujete. S tem pridobite ugodno premijo, ki najbolj ustreza vašim potrebam. Pri sklepanju zavarovanja on-line WIZ potrebujete svoj veljavni e-poštni naslov, do katerega redno dostopate, saj vam bodo nanj poslali elektronsko polico. Zavarovalno polico, ki ste jo prejeli na e-poštni naslov, lahko natisnete ter z njo podaljšate prometno dovoljenje.

Z vnosom osnovnih podatkov o vozilu in lastniku vozila že na drugem koraku sklepalnika dobite informativni izračun za vaše avto zavarovanje. Popolno kombinacijo izberete sami, glede na specifiko uporabe vašega novega vozila. K obveznemu zavarovanju avtomobilske odgovornosti WIZ Obvezno lahko dodate še druga kritja, WIZ Kasko, WIZ Delni kasko, WIZ Voznik, WIZ Nezgoda ali denimo WIZ Asistent.

Opala! Kaj, če vam na cesti ugasne avto?

Kar na lepem vam na armaturni plošči zasvetijo vse rdeče in rumene opozorilne lučke. Ko avto odpove, lahko to privede do vrste povezanih težav. Denimo, kdo bo avto naložil in odpeljal na servis? Kako priti v službo, če je ta 30 kilometrov od doma? Kako razvoziti majhne otroke v vrtec, šolo in na popoldanske treninge?

Tovrstne težave so še večje, če do okvare pride na daljšem potovanju, na poti na dopust ali v tujini. Kljub avtobusom, vlakom, taksijem in kolesom je večina ljudi brez avta golih in bosih. In izgubljenih, seveda.

Nedvomno imate veliko prijateljev, ki so vam v vsakem trenutku pripravljeni priskočiti na pomoč, je res? A v realnem svetu imajo vsi prijatelji veliko obveznosti, zaradi katerih se ne morejo odzvati v trenutku, ko jih najbolj potrebujete. Zato si morate, če ste veliko na cesti, pomoč zagotoviti drugače.

Za dobro usposobljeno in hitro odzivno pomoč na cesti, za le 3,54 € mesečno, raje spoznajte kritje WIZ Asistent. Če se vam primeri, da zaradi okvare ali prometne nesreče ostanete z nevoznim avtom, preprosto pokličete številko asistenčnega centra ter jim sporočite, kakšne težave imate. Po vašem klicu bodo prevzeli 24-urno organizacijo in kritje stroškov pomoči, vi pa le sledite. Omejitev vseh stroškov po posameznem primeru znaša dva tisoč evrov, omejitev vseh stroškov po vaši polici v enem zavarovalnem letu pa štiri tisoč evrov. Obseg kritja ni pogojen s starostjo avta.

Opala! Kaj, če pred avto skoči srna ali krava?

Vrnimo se v uvodu zastavljenemu vprašanju. Kadar živali presenetite sredi gozda, vas običajno že veliko prej opazijo ali zavohajo in še pravočasno pobegnejo. Na cesti pa je položaj nekoliko drugačen, saj kljub svojim izostrenim čutom hitrih avtomobilov ne zaznajo dovolj zgodaj, hrup jih prestraši, predvsem pa ne vedo, kako varno prečkati cesto pri gostejšem prometu. Na cestah, kjer je zaradi naravnega okolja ali selitvenih poti večja možnost za srečanje z divjadjo, na to opozarjajo prometni znaki, ki jih velja upoštevati, kajti tam niso brez razloga.

Jelen, Medved, Volk ali Kunc bodo v nesreči z živaljo povzročeno škodo plačali le v primeru, če se tako pišejo vozniki in nimajo sklenjenega zavarovanja WIZ Kasko ali WIZ Delni kasko. Trk z živaljo je namreč del kasko zavarovanja, zgolj obvezno pa ga ne krije.

WIZ Avto zavarovanje ima od januarja 2019 novost. Zdaj lahko svoj avto zavarujete le za izbrane poškodbe (na steklih, svetilih, ogledalih, zaradi naleta živali in zaradi poškodbe na parkirišču) brez vpliva na povišanje cene zavarovanja zaradi škode. WIZ Delni kasko je na voljo v dveh paketih – WIZ Parkirišče in WIZ Cesta, ki krijeta škode na avtomobilu zaradi razbitja ali poškodovanja v vozilo vgrajenih stekel, zunanjih svetil in vzvratnih ogledal ter poškodbe v prometu z neposrednim naletom oziroma trkom v žival (trčenje v prometu z živaljo). Če WIZ Delni kasko sklenete skupaj z WIZ Kasko, prihranite dodatnih 20 %.

Opala! Kaj, če vam na parkirišču butnejo avto?

Vrnete se na parkirišče. Na zadnjih vratih svojega vozila opazite ostanke barve drugega vozila in manjšo udrtino. V tem primeru vam pride v poštev zavarovanje WIZ Kasko ali WIZ Delni kasko – le da pri slednjem, ob uveljavljanju škode, ne izgubite svoje bonifikacije, franšiza pa je le 50 €, ter paket WIZ parkirišče. Paket WIZ Parkirišče krije vsa našteta kritja iz paketa WIZ Cesta in poškodbe na parkirišču.

WIZ Delni kasko (paket Cesta in paket Parkirišče) ima soudeležbo, ki je fiksna in znaša 50 evrov pri vsaki škodi. V primeru uveljavljanja škode pa se zavarovanje naslednje leto ne poviša in ne izgubite "bonusa" oz. premijskega razreda.

Opala! Kaj, če sin redno vozi vaš avto?

V prometu je mladost prednost in obenem tudi slabost, zato so mladi vozniki posebna kategorija s posebno zavarovalno premijo. Prave avtomobilske vozniške izkušnje začneš nabirati s prvimi kilometri v avtošoli, a videno in v avtošoli doživeto še zdaleč ni dovolj, da bi bil ob prejemu vozniškega izpita povsem enakovreden drugim voznikom.

Prva leta za volanom so najbolj kritična, zato so to obdobje pri WIZ-u poimenovali "povečana nevarnost", kritje za mlade voznike pa "Voznik, mlajši od 23 let". V to kategorijo spadajo vsi, ki so mlajši od 23 let, ne glede na to, ali dejansko so mladi vozniki ali ne. Pri sklepanju zavarovanja morate to možnost izbrati tudi v primeru, če ste starejši od 23 let, a bo vaš avto včasih vozil tudi kdo, ki še ni. Če pa ste že dopolnili 23 let, a ste vozniški izpit opravili šele pred kratkim, pa vam te možnosti ni treba izbrati.

Če pa mladi voznik vozi ali si izposoja avte različnih lastnikov avtomobilov, priporočamo sklenitev prve avto police za mladega voznika WIZ Mladi voznik, ki vsebuje kritje za povečano nevarnost in velja za vsa vozila naenkrat. Polica s tem kritjem namreč nadomešča posamezna doplačila za mladega voznika, ki bi jih sicer morali plačevati najbližji, ki svoje avte posojajo mlademu vozniku. Tako boste starši, prijatelji, dedki in babice enostavneje posojali svoj avto.

Opala! Z WIZ zavarovanjem lahko še dodatno prihranim.

Da, tudi to je mogoče. Pri WIZ-u lahko hitro, enostavno in ugodno uredite zavarovanje, veliko pa je tudi možnosti za prihranke pri avto zavarovanju, kot so: