OMEJENA KOLIČINA: električni Volkswagen ID.3 Pro Limited po izjemni ceni!

ID.3 Pro Limited 59 kWh OMEJENA PONUDBA

Akcijska vozila so del omejene ponudbe z opremo Pro Limited - akcija velja za omejeno število vozil do razprodaje zalog pri Porsche Ljubljana, Porsche Maribor in Porsche Koper. Cena velja ob nakupu s financiranjem ali ob plačilu z gotovino. Rok dobave je predvidoma 3-4 mesece. Z upoštevano subvencijo za električna vozila Eko sklada v višini 6.500 € je ID.3 Pro Limited lahko vaš že za 28.490 €.

ID.3 Pro Limited ima splošno dvoletno tovarniško garancijo ter 8-letno garancijo na baterijo (oziroma do prevoženih 160.000 km). Akcijska ponudba velja za omejeno količino vozil.

– 6.500 evrov*: subvencija Eko sklada pod pogoji 107SUB-EVOB23

28.490 evrov*: strošek kupca v primeru pridobitve nepovratne finančne spodbude Eko sklada PREVERITE AKCIJSKO PONUDBO: Novi VW ID.3 2024 akcija PONUDBA VOZIL: VW ID.3

Novi VW ID.3 – evolucija električne mobilnosti

Z modelom VW ID.3 e-mobilnost pri Volkswagnu pridobiva dodaten zagon: od zunaj je ID.3 z jasno začrtanimi linijami videti bolj zrelo, v njegovi notranjosti pa prepričajo kakovostni materiali in številni serijski asistenčni sistemi. To je popolnoma električna mobilnost, ki gre v korak s časom. Novi ID.3 je z novo programsko opremo ID. Software dozorel v številnih pogledih. Navdušil vas bo s funkcijami za udobno polnjenje ter z različnimi praktičnimi aplikacijami. Markanten prepoznavni znak ID.3 so po novem vrhunski LED žarometi. Novi multimedijski sistem Ready2Discover z 12.9'' zaslon na dotik v ID.3 postavlja nova merila sodobnosti.

Možnost pridobitve nepovratne finančne spodbude

Po nakupu vozila iz omejene serije ID.3 Pro Limited boste lahko uveljavljali subvencijo pri Eko Skladu, ki trenutno znaša 6.500 evrov. Kupec vozila je upravičen do pridobitve nepovratne finančne spodbude za vozilo, s strani EKO SKLAD-a, na podlagi in pod pogoji aktualnega javnega poziva 107SUB-EVOB23. Kupec je dolžan vlogo za pridobitev nepovratnih finančni sredstev vložiti samostojno. Vse informacije v oglasu vozil glede pridobitve subvencije so zgolj informativne narave in temeljijo na podatkih objavljenih na spletni strani EKO SKLAD-a. Prodajalec družba PORSCHE INTER AUTO d.o.o., ne prevzema odgovornosti za točnost, pravilnost in popolnost informacij objavljenih na spletnih straneh EKO SKLAD-a, kot tudi ne za morebitno neuspešno uveljavljanje pridobitve nepovratne finančne pomoči s strani kupca in to iz kateregakoli razloga.

ID.3 Pro Limited – vključena bogata oprema

vse iz paketa VW ID.3 Pro

brezžični App-Connect

Apple CarPlay, Android Auto

baterija 59 kWh (doseg do 428 km WLTP)

multimedijski sistem Ready2Discover 12,9’’

tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC)

brezplačne izbrane kovinske barve

toplotna črpalka – izboljšan doseg

moč polnjenja (DC) do 120 kW

moč polnjenja (AC) do 11 kW

žarometi LED

Sodoben koncept upravljanja – novi VW ID.3

Novi Volkswagen ID.3 je opremljen z najnovejšo generacijo programske opreme, ki izboljšuje zmogljivost sistema in omogoča brezžične posodobitve brez obiska servisa. Opremljen je z dvema zasonoma - voznikov z diagonalo 13,4 cm (5,3 palca) za upravljanje prek večfunkcijskega volana. Na sredini armaturne plošče pa se nahaja glavni 30,5-centimetrski (12.9-palčni) zaslon na dotik, ki je namenjen navigaciji, telefoniranju, predvajanju medijev, upravljanju asistenčnih sistemov in nastavitvam vozila znamke Volkswagen. Dodatno je z novo generacijo bila prilagojena in optimizirana struktura menijev, ta je sedaj bolj pregledna in lažja za uporabo.

Novi električni VW ID.3 – najsodobnejši asistenčni sistemi serijsko

Tehnologija IQ.DRIVE & – pri Volkswagnu smo vse inteligentne asistenčne sisteme združili pod imenom IQ.DRIVE. Novi VW ID.3 je serijsko opremljen z asistenco za zaviranje v sili Front Assist. Del serijske opreme je tudi sistem opozarjanja na lokalne nevarnosti Car2X. Opcijsko je ID.3 lahko opremljen še z drugimi asistenčnimi sistemi, kot je na primer Travel Assist.

VW ID.3 - možnost naknadne individualizacije

V modelu ID.3 je različne praktične funkcije mogoče aktivirati naknadno v sklopu ponudbe Upgrades. Glede na opremo vozila to med drugim velja za naslednje opcijske funkcije:

Navigacija za radio Ready 2 Discover oz. Ready 2 Discover Max

Ambientna osvetlitev (večbarvna)

Klimatska naprava Air Care Climatronic

Sistem za avtomatsko uravnavanje razdalje ACC

Dejansko razpoložljivo ponudbo si je mogoče ogledati v trgovini In-Car in v spletni trgovini We Connect.

Intervju z gospodom Miho Glavašem, vodjem prodaje novih vozil Volkswagen, v poslovalnici pri Porsche Inter Auto

1. Zakaj je ta ponudba za novi VW ID.3 Pro Limited tako odlična?

Vsekakor je električni Volkswagen ID.3 izjemno priljubljen model, saj ponuja veliko praktičnosti in najsodobnejšo opremo, zdaj pa je na voljo v posebni akcijski ponudbi z novim modelskim letom, ki ima večjo kapaciteto baterije (59 kWh), posodobljen elektromotor, večji osrednji multimedijski zaslon (12,9''), osvetljen drsnik za upravljanje radia in klimatske naprave, vključena pa je tudi toplotna črpalka. Izbrane kovinske barve so celo brezplačne.

2. Koliko dosega zagotavlja novi ID.3 z baterijo z 59 kWh?

Novi VW ID.3 zdaj z izboljšano baterijo za letošnje modelsko leto zagotavlja doseg do 428 kilometrov (WLTP), kar je zagotovo dovolj za vse vsakodnevne opravke in tudi za družinske izlete.

3. Katero opremo bi izpostavili pri novem akcijskem paketu opreme VW ID.3 Pro Limited?

V paket Pro Limited je vključena zares vrhunska in bogata oprema. Vključeno je vse iz paketa VW ID.3 Pro, dodatno pa je še brezžični App-Connect (Apple CarPlay, Android Auto), izjemen multimedijski sistem Ready2Discover 12,9’’, tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC), brezplačne izbrane kovinske barve, toplotna črpalka – izboljšan doseg, žarometi LED in zadnje luči LED ter še veliko več.

Vas zanimajo vozila Volkswagen? Z veseljem so vam na voljo.

Kontaktni center - 041 392 204

Volkswagen Porsche Maribor

Zdravko Gradišnik, tel.: 02 65 40 319

Aljoša Leb, tel.: 02 65 40 336

Mihael Mikolič, tel.: 02 65 40 337

Rok Vočanec, tel.: 02 65 40 314

Volkswagen Porsche Koper

Kristjan Fabčič, tel.: 05 61 16 566

Suzana Likar, tel.: 05 61 16 534

Faruk Lević, tel.: 05 61 16 531

Volkswagen Porsche Ljubljana

Gregor Janc, tel.: 01 58 25 385

Kristjan Zavrl, tel.: 01 58 25 389

Danijel Kastelic, tel.: 01 58 25 378

Tomaž Anžin, tel.: 01 58 25 361

Pogoji akcije VW ID.3

