Olajšave in davki: isti avto, 75 tisoč evrov razlike

Britanci so naredili zanimiv pregled cen električnega nissan leafa v 49 državah sveta. Med najcenejšo Španijo in najdražjim Singapurjem je razlike za skoraj 75 tisoč evrov - za takšne razlike v ceni pa ni popolnoma nič kri Nissan, temveč olajšave in različni davki v posameznih državah. V Sloveniji je brez upoštevane eko subvencije nissan leaf stane 35.500 evrov, torej tri tisoč evrov več kot enak avto v Španiji, zato se slovenska cena uvršča na petindvajseto mesto med izbranimi državami.

Zavarovalno podjetje se primerjave cen ni lotilo na pretirano znanstven način. Preprosto so odšli na stran proizvajalca v vsaki državi in zapisali uradno vstopno ceno tega električnega modela. Nekatere države so zato lahko v prednosti, saj na svoji strani objavljajo ceno z že upoštevano subvencijo in drugimi iniciativami. Spet drugi, tako kot v Sloveniji, imajo objavljeno polno ceno, ki bi se lahko ob upoštevanih subvencijah spustila bistveno nižje.

Subvencija za električni avto zdaj šest tisočakov

Pomemben del takih nakupov so subvencije Eko sklada, ki za zdaj nadomeščajo davčne ugodnosti lastništva takih avtomobilov. Lani je kupec električnega avtomobila dobil 7.500 evrov subvencije, letos bo ta subvencija znašala še šest tisoč evrov.

Subvencijo šest tisoč evrov bo dobil kupec novega ali testnega vozila z največ osmimi sedeži (poleg voznikovega). Vrednost avtomobila navzgor ni omejena, subvencija pa ne sme presegati 50 odstotkov vse nakupne vrednosti avtomobila.

V Sloveniji je bila do zdaj prodaja priključnih hibridov majhna in v zadnjem obdobju celo v senci polno električnih avtomobilov. Ta vozila, ki imajo sicer od 30 do 50 kilometrov električnega dosega, zdaj do subvencije ne bodo več upravičena.

Razliko naredijo subvencije

Nissan leaf na Norveškem stane 28,537 evrov, kar je praktično enako kot v ZDA. Toda je zaradi velikih subvencij bistveno cenejši kot avto z motorjem na notranje zgorevanje (grafika spodaj). Norveška vlada je še podaljašala oprostitev plačila 25 odstotkov davka za električna vozila do konca leta 2021. Ta davek morajo plačati kupci običajnega avtomobila, zato je električni avto tam bistveno cenejši.