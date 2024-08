Oglejte si najbolj brutalne štarte dneva v Ilirski Bistrici #video

Oglejte si nekaj najbolj brutalnih, eksplozivnih in adrenalinskih štartov s treningov gorskohitrostne dirke za EP v Ilirski Bistrici. Med najbolj atraktivnimi tudi slovenski avtomobili.

Christian Merli (osella FA30) je na obeh treningih v Ilirski Bistrici postavil najhitrejši čas in si tako pripeljal najboljše izhodišče pred jutrišnjo dirko. Merli je bil danes 5,6 sekunde hitrejši od svojega glavnega tekmeca Geoffreya Schatza (nova proto NP01), tretji Christoph Lambert (nova proto NP01) pa je za Merlijem zaostal 5,9 sekunde. Danes bosta na sporedu še dve odločilni vožnji - štart prve bo ob 8.30, druge pa ob 13.30.

Majhne razlike v slovenskem DP

Najhitrejši Slovenec na treningu je bil Matevž Čuden (porsche GT3 cup). Milan Bubnič (lancia delta) je po dopoldanskih težavah odpeljal le drugi trening in za Čudnom zaostal 0,6 sekunde. Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) zaostaja vsega 0,9 sekunde. Med obema je v skupni razvrstitvi še Mark Ivanov (wolf GB08 thunder).

Odličen četrti za DP danes Ivan Hrženjak (porsche cayman GT4) z zaostankom 5,8 sekund. Na obeh treningih je imel več težav z dirkalnikom Matej Grudnik (renault clio E1), ki je za Čudnom zastal 8,7 sekunde.

V prvi deseterici za DP še Matej Mikuletič (mitsubishi lancer EVO9), Bogdan Černač (yugo proto), Patrik Ruzzier (fiat punto kit car), Mitja Demšar (škoda felicia proto) in Boštjan Baša (renault clio).

V Razredu 5B med Žanom Cankarjem (MG ZR 105) in Nejcem Kukcem (renault clio) le 0,2 sekunde. Majhne so razlike tudi v Razredu 5A, kjer loči prvo trojico Primoža Kavška (citroen saxo), Alojz Udovč (renault clio R3) in Denis Mikuletič (honda civic) le 2,4 sekunde.

Med starodobniki v Diviziji 3 na vrhu Boštjan Urbančič (fiat 128 coupe), Domen Popek (fiat X1-9) in Matjaž Korošec (BMW 325i)