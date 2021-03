Odločitev sprejeli še pri AMG, marsikomu ne bo všeč #foto

AMG bo v prihodnjih letih lansiral kar nekaj povsem električnih športnikov, ki bodo sloneli na Mercedesovi arhitekturi EQ in se bodo postavili ob bok obstoječi seriji AMG 43 in AMG 53. Vsak izmed teh modelov bo imel vgrajena dva neodvisna elektromotorja z nastavljivim štirikolesnim pogonom in prilagajanjem navora za vsako kolo. v smislu zmogljivosti bodo konkurirali trenutnim štiri-litrskim prisilno polnjenim osemvaljnikomz, kar pomeni pospešek do stotice v manj kot štirih sekundah in maksimalne hitrosti vse do 250 kilometrov na uro.

AMG bo dodelal prav vsak pogonski element

Novodobne AMG-je bo krasila še 400-voltna električna arhitektura, za vozne lastnosti bo skrbel prenovljeno zračno vzmetenje in unikatni sistem kombinacije rekuperacije električne energije in hidravličnih zavor. Čeprav bodo po zmogljivosti primerljivi osemvaljnikom ne bodo imeli podobne zvočne kulise. Pri AMG jim bomo vseeno namenili posebne zvočne učinke s pomočjo zvočnikov, ki bodo posnemali zvok pristnega osemvaljnika.

Kot se za modele AMG spodobi se bodo vizualno razlikovali od običajnih Mercedesovih električnih modelov. Spremembe bodo vidne tudi v potniški kabini. Kot pravijo bodo prvi električni AMG modeli na ceste zapeljali že v letošnjem letu.

Kaj pa hibridi?

Poleg polno električnih modelov bodo pri AMG-ju v pomoč štiri in osemvaljnim motorjem pričeli vgrajevati še dodatne hibridne sisteme. Slednji bodo sparjeni s sinhronim elektromotorjem, visokozmogljivostno baterijo in pametnim štirikolesnim pogonom. Elektromotor so razvili pri AMG-ju in poganja zadnji kolesni par ter je pozicioniran znotraj elektronsko nadzorovanega menjalnika z dvema prestavama. Na zadnji osi je tudi elektronsko nadzorovana delna zapora diferenciala. Ta elektromotor lahko proizvede do 150 kilovatov in 320 njutonmetrov navora. Navor se prenaša za zadnji kolesni par, a lahko običajni motor poganja tudi sprednji kolesni par in izboljša oprijem.

AMG je nekoliko bolj podrobno pokazal kaj bodo glavni poudarki pri njihovih električnih modelih. Foto: Mercedes-Benz

