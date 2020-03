Odkrili resno okvaro, vpoklic 730 tisoč vozil

Novi avtomobili Volva imajo domnevno težavo v kompatibilnosti sistema samodejnega zaviranja (AEB) in njegove programske podpore. Posledično se v primeru nevarnosti trka s pešcem, kolesarjem ali avtomobilom morda ne ustavijo.

Volvo potrdil težave pri vseh modelih

To so ugotovili pri danski avtomobilski zvezi, kjer so testirali ta sistem pri modelu XC60. Ta konstantno in zaporedno ni zaviral, zato so o težavah obvestili Volvo. Ugotovili so, da je težava skupna vsem modelom, izdelanih od lanskega januarja. To so torej avtomobili S60, V60, S90, V60 cross country, V90, V90 cross country, XC40, XC60 in XC90.

Volvo bo vpoklical 736.430 avtomobilov in brezplačno nadgradil sistem AEB.