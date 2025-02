Volvo je za svoj osrednji model XC60, to je namreč njihov najbolje prodajani model od leta 2017, pripravil še eno manjšo prenovo. Pred štirimi leti je XC60 dobil novo masko motorja, platišča, barve in pakete opreme, podobna je tudi najnovejša prenova. Spremembe so malenkostne in predvsem kozmetične. Najpomembnejše sporočilo je, da XC60 vsaj nekaj let še ostaja na avtomobilskem trgu.

Volvo je od leta 2017 prodal že več kot 1,5 milijona vozil XC60.

Prihaja električni EX60, toda hibridni XC60 ostaja

Pri Volvu so v zadnjih letih več pozornosti namenili nadgradnji XC90 in predvsem razkritju električnih športnih terencev EX30 in EX90. Prihodnje leto prihaja tudi EX60, ki bo za električni program Volva najpomembnejši, toda vzporedno z EX60 na cestah ostaja tudi klasična različica tega avtomobila.

Električni EX30 je bil lani za Volvo uspešnica, prodali so jih več kot sto tisoč in na ta račun tudi precej izboljšali svojo prodajo. Izvršni direktor Volva je ob prenovi XC60 zatrdil, da so še naprej zavezani prehodu na električne pogone, a da ta prehod ne bo linearen. Dokler bo na trgu še povpraševanje po XC60 s klasičnimi motorji (blagi in priključni hibrid), bo ta športni terenec kupcem ostal na voljo.

Foto: Volvo

Foto: Volvo

Foto: Volvo

Foto: Volvo