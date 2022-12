Od Tesle k Volvu: pomemben inženirski prestop

Anders Bell je poznano ime v avtomobilski industriji, saj je že skoraj 25 let eden izmed bolj prodornih avtomobilskih inženirjev. Zadnjih šest let je deloval pri Tesli, zdaj pa se je preselil k švedskemu Volvu, kjer bo skrbel za razvoj avtomobilov te znamke.

Bell bo kot vodja oddelka za razvoj in raziskave pri Volvu skrbel predvsem za pospešen razvoj ključnih tehnoloških področij – procesne zmogljivosti, elektrifikacija, povezljivost in avtonomna vožnja. Kljub svoji pomembni funkciji ne bo postal član upravnega odbora, še vedno pa bo moral kot ena izmed vodilnih oseb pri Volvu poročati o rezultatih svojega oddelka Javierju Vareli, glavnemu operativnemu direktorju in namestniku generalnega direktorja družbe.

Zmanjševanje stroškov in kompleksnosti avtomobilov

Kot so zapisali pri Volvu, bo ena glavnih nalog Bella tudi zmanjšanje stroškov in kompleksnosti njihovih vozil, servisov in življenjskega Foto: Volvo cikla ter obenem stremljenje k neprestanemu napredku in ohranjanju vrednosti njihovih produktov.

Ne gre pa za prvo izkušnjo Bella z Volvom. Nekoč je že pri Švedih deloval kot inženir, in sicer je pomagal pri razvoju prve generacije XC90. Imel je tudi pomembno vlogo pri vzpostavitvi proizvodnje na Kitajskem za model XC60, njegov doprinos pa je bil tudi pri oblikovanju notranjosti za celotno serijo 90.

Tesla ostala brez pomembnega inženirja

Pri Tesli je bil zaposlen kot vodja avtomobilskega inženirstva za področje Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike.

"Vrnitev Andersa domov k Volvo Cars bo našemu podjetju pomagala okrepiti obstoječe zmogljivosti ter pospešiti in izboljšati naše dostave," je poudaril Javier Varela. "Veselim se tesnega sodelovanja z Andersom in celotno ekipo, ko nadaljujemo našo pot do popolne elektrifikacije."