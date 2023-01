Od Škode do Ferrarija: pregled vsega, kar so lani kupili Slovenci

Število novih registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji se je lani skrčilo za več kot 14 odstotkov. Skoraj vsak drugi prodani avtomobil je bil SUV. Sedem avtomobilov je prepričalo več kot tisoč kupcev, med njimi je največ registracij za škodo octavio, volkswagna T-roca in renaulta clia, med električnimi vozili pa za teslo model Y. Slovenci pa so lani registrirali tudi nove ferrarije, lamborghinija in bentleyja.

Avtomobilski trgovci so lani v Sloveniji registrirali novih 46.339 avtomobilov, predlani so jih še 53.998. Tako kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije (podatki infrastrukturnega ministrstva, obdelava agencije Ardi) in veljajo za celoten bruto trg.

Ta se je lani skrčil za dobrih 14 odstotkov, kar pa je v veliki meri povezano s težavami pri dobavah novih avtomobilov iz tovarn. Dolge čakalne dobe in nepredvidljivost razpoložljivih flot so kovale tudi prodajne izkupičke posameznih znamk, v Sloveniji smo bili priča lastniškim prevzemom nekaterih znamk oziroma uvoznikov – izstopal je predvsem primer Renaulta. Podobne razmere se nam obetajo tudi letos, ko pa naj bi se predvsem dobave novih avtomobilov že lahko vsaj delno normalizirale.

T-cross je bil lani najuspešnejši model znamke Volkswagen. Foto: PRIMA

Med znamkami je bilo lansko leto najuspešnejše za Volkswagen, ki si je z 7.354 registriranimi novimi avtomobili odrezal skoraj 16 odstotkov (15,8 %) tržnega deleža. Tik pod desetodstotnim tržnim deležem je leto končala Škoda, za njo pa kot tretji Renault. V prvi peterici sledita še Hyundai in Toyota, ki ji je uspelo letni prodajni izkupiček tudi močno izboljšati. Toyotina prodaja se je lani izboljšala za 30 odstotkov, bolje je šlo le še Oplu (+36 %).

Trideset najuspešnejših avtomobilskih znamk v Sloveniji v 2022:

prodaja 2022 tržni delež 2022 (%) prodaja 2021 VOLKSWAGEN 7354 15,87 8577 ŠKODA 4575 9,87 5642 RENAULT 4031 8,70 6255 HYUNDAI 3199 6,90 3630 TOYOTA 2948 6,36 2254 KIA 2850 6,15 2924 PEUGEOT 2486 5,36 3351 CITROEN 2116 4,57 2485 OPEL 1900 4,10 1390 DACIA 1878 4,05 2471 FORD 1389 3,00 1880 FIAT 1386 2,99 1870 AUDI 1376 2,97 1432 SEAT 1191 2,57 1665 MERCEDES-BENZ 1164 2,51 917 BMW 1126 2,43 1205 JEEP 774 1,67 581 SUZUKI 767 1,66 1045 NISSAN 700 1,51 1497 MAZDA 575 1,24 814 CUPRA 403 0,87 217 VOLVO 393 0,85 496 TESLA 382 0,82 248 HONDA 224 0,48 271 PORSCHE 199 0,43 132 MITSUBISHI 197 0,43 101 DS 82 0,18 41 LAND ROVER 80 0,17 25 MINI 69 0,15 49 ALFA ROMEO 67 0,14 29

vir: Sekcija vozil, Trgovinska zbornica Slovenije

Toyota se je na krilih yarisa cross zavihtela na peto mesto med znamkami, za več kot dve odstotni točki je popravila tudi svoj tržni delež. Foto: Gregor Pavšič

Tržni delež je med vodilnimi najbolj poskočil Toyoti in Oplu

Vse vodilne znamke so imele lani manj registriranih novih avtomobilov kot leta 2021, s tem pa so si nekoliko poslabšale tudi svoje tržne deleže. Volkswagen je sicer zadržal skoraj enakega, zato pa se je Škodi zmanjšal za skoraj 0,6, Renaultu pa za skoraj 2,9 odstotne točke. Tržni delež Toyote je na drugi strani zrasel za 2,1 odstotne točke, Oplov pa za 1,5 odstotne točke. Med prvimi tridesetimi znamkami so lani le štiri izboljšale skupno število prodanih oziroma registriranih novih avtomobilov. Poleg Toyote in Opla sta bila to še Mercedes-Benz in Jeep.

razlika tržni delež 2022–2021 (odst. točke) TOYOTA + 2,19 % OPEL + 1,53 % MERCEDES-BENZ + 0,81 % KIA + 0,73 % JEEP + 0,59 % AUDI + 0,32 % BMW + 0,20 % HYUNDAI + 0,18 % VOLKSWAGEN -0,02 % CITROEN -0,04 % MAZDA -0,27 % SUZUKI -0,28 % FIAT -0,47 % FORD -0,48 % SEAT -0,51 % DACIA -0,52 % ŠKODA -0,58 % PEUGEOT -0,84 % NISSAN -1,26 % RENAULT -2,89 %

vir: Sekcija vozil, Trgovinska zbornica Slovenije – vključenih je vodilnih 20 avtomobilskih znamk

Športni terenci se približujejo meji polovice celotnega avtomobilskega trga. Foto: Gašper Pirman

Prvih 20 avtomobilov z največ registracijami:

2022 2021 Škoda Octavia 1405 1808 VW T-Roc 1282 1255 Renault Clio 1257 2627 Kia Sportage 1089 895 VW Tiguan 1079 1015 Renault Captur 1040 1530 VW T-cross 1003 1859 Hyundai Tucson 963 1159 Fiat 500 900 1056 Toyota Yaris Cross 874 157 Peugeot 208 863 877 Škoda Kodiaq 859 923 VW Polo 849 1086 VW Golf 842 978 Škoda Kamiq 802 1151 VW Taigo 776 0 Dacia Sandero 774 916 Citroen C3 754 927 Dacia Duster 714 1319 Kia Stonic 666 860

vir: Sekcija vozil, Trgovinska zbornica Slovenije

Tesla model Y je bila letos zanesljivo prva med električnimi avtomobili. Tako v Sloveniji kot tudi v Evropi. Foto: Gašper Pirman

Na slovenske ceste je pripeljalo tudi nekaj dragocenih športnih avtomobilov, med njimi več modelov znamke Ferrari. Foto: Ferrari

Skoraj pol trga za SUV, sedem avtomobilov z več kot tisoč kupci

Med modeli je leto na vrhu končala škoda octavia, lani so jih v Sloveniji registrirali 1.405. Skupno se lahko sedem avtomobilov pohvali z več kot tisoč registracijami – poleg octavie so to še volkswagen T-roc, renault clio, kia sportage, volkswagen tiguan, renault captur in volkswagen T-cross.

Največ registriranih avtomobilov je spadalo med majhne športne terence oziroma križance (B SUV). Drugi najbolje prodajani razred so bili srednje veliki športni terenci, nato pa še razred majhnih avtomobilov. Skupno so športni terenci predstavljali kar 47 odstotkov trga.

Delež električnih izjemno majhen, na vrhu tesla model Y

Električnih avtomobilov so lani v Sloveniji na novo registrirali 2.293, kar je največ do zdaj. Delež električnih vozil na celotnem trgu je bil komaj dvoodstoten. Predlani je bilo novih električnih avtomobilov še 1.723.

Med posameznimi modeli je bila lani na vrhu tesla model Y z 240 prodanimi vozili, drugi je bil škoda enyaq z 201, tretji pa volkswagen ID.4 s 188 vozili. Le šest električnih avtomobilov – poleg omenjenih še renault twingo, tesla model 3 in dacia spring – je po uradni statistiki dobilo več kot sto novih kupcev.

Najbolje prodajani električni avtomobili:

Prodaja 2022 Prodaja 2021 Tesla Model Y 240 31 Škoda Enyaq 201 131 VW ID.4. 188 217 Renault Twingo 145 161 Tesla Model 3 126 215 Dacia Spring 123 22 Audi Q4 96 0 Hyundai Kona 84 101 Renault Zoe 65 190 Citroen C4 59 25 VW ID.3. 59 152 VW ID.5. 53 0 BMW i4 49 0 Opel Mokka e 49 7 Peugeot e-208 48 14 Hyundai Ioniq 5 48 3 Renault Megane Electric 47 0 Hyundai Ioniq 44 21 Cupra Born 40 0 Peugeot e-2008 39 41

vir: Sekcija vozil, Trgovinska zbornica Slovenije

Na ceste tudi ferrariji in lamborghiniji

V Sloveniji so lani registrirali tudi porscheja 911 GT3, pa tudi več ferrarijev in lamborghinijev. Med novostmi v slovenskem voznem parku so tako Ferrarijevi modeli F8 tributo, F8 spider, SF90 stradale, portofino M in roma, prav tako tudi Lamborghinijeva huracan in urus, registrirali so tudi novo chevrolet corvetto.

Med prestižnimi so lani izstopali še bentley continental, audi S7 in S8, prav tako tudi BMW i7.