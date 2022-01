Od jutri naprej opazna sprememba pri Mercedesu

Leta 1926 sta se uradno združili podjetji Karla Benza, Gottlieba Daimlerja in Wilheima Maybacha. To sta bili družbi Benz & Cie (Benz & Companie Rheinische Gasmotoren-Fabrik) in Daimler Motoren Gesellschaft. Takrat so za poimenovanje novih osebnih avtomobilov že določili oznako Mercedes-Benz. Podjetje se je iz Daimler-Benz leta 1998 preimenovalo v Daimler-Chrylser (prevzem ameriškega proizvajalca), leta 2007 pa spet nazaj v Daimler. Koncern je drugi največji nemški proizvajalec in šesti največji na svetu po obsegu proizvodnje.

Tovornjaki in avtobusi ločeni od potniških vozil

Od jutri naprej se bo družba iz Daimler preimenovala v Mercedes-Benz. Že lani so namreč iz koncerna ločili znamke za proizvodnjo tovornjakov in avtobusov. Nastalo je podjetje z uradnim imenom Daimler Truck Holding, ki bo vključevalo znamke tovornih vozil kot so Freightliner, Mitsubishi Fuso, Western Star, pa tudi avtobuse Mercedes-Benz in Setra.

Znamke za osebna vozila pa ostanejo pod okriljem Mercedes-Benza (prej Daimler). S preimenovanjem želijo Nemci poudariti spremembe in evolucijo avtomobilov, ki smo jim priča v zadnjih letih. Z jasnejšo strategijo in ločenim tovornim poslom želijo za avtomobilski del koncerna z novim poimenovanjem doseči tudi višjo vrednost na borzi.