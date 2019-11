Obisk Merklove: danes eden glavnih Volkswagnovih mejnikov

Pomemben dan za Volkswagen, ki bo dobra štiri leta po izbruhu dizelske afere Dieselgate začel izdelovati svoj prvi namenski serijski električni avtomobil ID.3. Dozdajšnja e-golf in e-up sta predstavljala le zasilni rešitvi na začetnem trgu evropske elektromobilnosti, z novo družino vozil ID pa so ambicije mnogo višje. Danes bosta proizvodnjo odprla predsednik koncerna Herbert Diess in nemška kanclerka Angela Merkel.

Live on Twitter and Periscope: #Volkswagen starts production of the fully electric #VWID3 on 4 November in the presence of German Chancellor Dr Angela Merkel and #VW CEO Dr Herbert Diess. 👉 https://t.co/4QF5vuanVE



[ID.3: The vehicle is not yet available for sale in Europe.] pic.twitter.com/creYj7MFa0 — Volkswagen News (@volkswagen) November 1, 2019

Video - prvi vtisi o novem volkswagnu ID.3.

September leta 2015. Diess je Merklovir razkazoval še klasičnega tiguana. Foto: Reuters Tovarno bodo preuredili le še za izdelavo električnih avtomobilov

Mejnik bo danes predstavljala tudi tovarna v nemškem Zwickauju. Preuredili so jo in tovarna bo namesto konvencionalnih avtomobilov (z motorji na notranje izgorevanje) zdaj izdelovala le še povsem električne avtomobile. Volkswagen je tako postal prvi velikoserijski proizvajalec, ki je eno izmed svojih tovarn posvetil le še izdelavi električnih vozil.

Preobrazba tovarne se je začela pred dvema letoma in nato so postopno uredili halo za montažo vozil, lakirnico in vso potrebno infrastrukturo. V tem času so eno izmed dveh proizvodnih linij že preuredili za potrebe električnih vozil in z nje bo danes zapeljal tudi prvi ID.3. Samo na tej liniji imajo 1.700 robotov. Čez dve leti bodo z novo stiskalnico lahko na tem mestu izdelali tudi večino potrebnih delov, v novo stiskalnic pa bodo vložili 74 milijonov evrov.

Če bo naročil dovolj, jih bodo čez dve leti lahko izdelali 330 tisoč

Drugo linijo bodo za električna vozila namenili v sredini prihodnjega leta in do takrat bodo na njej še izdelovali klasičnega golfa variant.

Od leta 2021 bo lahko tovarna Zwickau izdelala do 330 tisoč električnih vozil letno. Izdelovali bodo šest različnih modelov s platforme MEB in sicer za znamke Volkswagen, Seat in Audi.