O “pogači” in “gostih”: Prvi mož Volkswagna slikovito o razmerah na trgu

Za konec turbulentnega tedna v Nemčiji, kjer so bile v središču javnosti Volkswagnove napovedi o morebitnem zapiranju določenih tovarn, je prvi mož koncerna Oliver Blume v nedeljo prek medijev delil še nekaj misli. Te so bile dodaten komentar na dejstvo, da želi Volkswagen najti način do učinkovitejše proizvodnje in privarčevati 10 milijard evrov.

“Prodaja avtomobilov v Evropi je padla. Istočasno prihajajo novi tekmeci iz Azije, ki prodirajo na trg. Pogača je postala manjša, za mizo pa se je znašlo več gostov,” je bil Blume slikovit v pogovoru za nedeljski Bild am Sonntag.

Pri Volkswagnu bi lahko zaprli dve tovarni in skupno v šestih prekinili dolgoleten dogovor o “zagotavljanju zaposlitve”.

Prodaja novih avtomobilov je letos v Evropi sicer pozitivna, še vedno pa ostaja občutno pod ravnjo iz leta 2019.