Novost v Sloveniji: Hyundaieva specialka v rokah 20-letnika

Hyundai je poleg dirkalnikov za reli že septembra 2016 začel razvijati dirkalnik za tekmovanja na dirkališčih. Nastal je dirkalnik z oznako TCR, ki so ga izdelali na osnovi modela i30. Pred leti nas je s takim avtomobilom po dirkališču na Kanarskih otokih že zapeljal italijanski legendarni dirkač Gabriele Tarquini.

Mladinski državni prvak sedel v tovarniško specialko

V nedeljo smo ta avtomobil prvič videli v rokah slovenskega voznika. Na gorski dirki v Podnanosu se je z njim predstavil Anže Dovjak. Komaj 20-letni voznik je velik talent avtomobilskega športa v Sloveniji. Dolgo je bil kartist, nato pa se je lani preizkusil še za volanom dirkalnega avtomobila. Letos je bil prepričljiv državni prvak v mladinski konkurenci in v Razredu 5a. Na nedeljski dirki je bil kljub slabemu poznavanju avtomobila odličen in celo v igri za skupno zmago. Dirko je končal na tretjem mestu, le 0,3 sekunde za državnim prvakom Bubničem.

"Ker se ukvarjamo s prodajo in servisiranjem te znamke, smo si želeli dobiti Hyundaiev dirkalnik. Ko mi je šlo letos rezultatsko zelo dobro, smo začeli razmišljati o močnejšem avtomobilu," je v Podnanosu povedal Dovjak.

Video - Dovjak in hyundai i30 TCR

Za razliko od dirkalnika za reli ima i30 TCR obvolanske prestavne ročice. Foto: Gregor Pavšič

Hyundaia i30 TCR poganja štirivaljni dvolitrski motor z močjo 350 "konjev" pri sedem tisoč vrtljajih v minuti in 450 njutonmetrov navora. Moč se na sprednji par koles prenaša prek šeststopenjskega sekvenčnega menjalnika. Dirkalnik je dolg 4.4 metra, širok je 1,95 metra in ima 2,65 metra medosne razdalje. Minimalna masa skupaj z voznikom mora biti vsaj 1.265 kilogramov. Posebnost dirkalnika je tudi stolitrska posoda za gorivo.

K odločitvi pomagala predstava Stefanovskega v Ilirski Bistrici

Odločitev o nakupu avtomobila na Hrvaškem, kjer je prejšnji lastnik z njim odpeljal le eno dirko, je padla v začetku septembra po gorski dirki za evropsko prvenstvo v Ilirski Bistrici. Tam je enak avtomobil vozil odlični makedonski dirkač Igor Stefanovski, ki je svoje bogate izkušnje z evropskega prvenstva izkoristil za odličen izkoristek dirkalnika. Stefanovski je bil na dirki proti Šembijam hitrejši od vseh slovenskih tekmovalcev.

"To nam je dalo motivacijo in lažje smo se odločili za nakup," priznava Dovjak. V Podnanosu je izkoristil novo stezo, ki je tudi hitra in nima veliko ostrih ovinkov. To je ugajalo dirkalniku, ki so ga pri Hyundaiu izdelali za dirkališča. Zato je Dovjak v napovedih svojih možnosti za sezono 2023 vseeno previden.

"Avtomobil bi radi prilagodili za Razred 3, kjer je vozil tudi Stefanovski. Cilj bo vrh tega razreda, v skupni razvrstitvi pa bomo videli sproti, do kam lahko sežem," napoveduje Ljubljančan.

Poganja ga dvolitrski motor s 350 "konji". Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič