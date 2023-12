Novost kitajskega giganta: dovolj, da kot prvi prehitijo Teslo? #foto

Vsaj pri električnih avtomobilih ameriška Tesla v Evropi pravega tekmeca še ni dobila in vse bolj se zdi, da bo zanje vsaj v tem desetletju nevaren predvsem kitajski BYD. S prodajo električnih in priključnohibridnih avtomobilov je na Kitajskem letos zasedel prvo mesto in po petnajstih letih z vrha izrinil Volkswagen – to je bil nedvomno eden od odmevnejših dogodkov letošnjega avtomobilskega leta. BYD pa tudi pri električnih avtomobilih diha za vrat Tesli, in to predvsem zaradi uspešne prodaje na domačem kitajskem trgu. Na preostale celine BYD šele vstopa. Novembra smo prve registrirane avtomobile te znamke dobili tudi v Sloveniji.

Foto: BYD

Kompaktni križanec bo dopolnil dolphina in seagulla

BYD zdaj pripravlja še enega pomembnega prodajnega aduta. Kitajski proizvajalci imajo smolo s protokolom državnega homologacijskega urada, ki vse nove produkte javno objavi, še preden uradne fotografije zapustijo marketinške in promocijske oddelke proizvajalcev.

Tak je tudi primer novega BYD yuan UP, ki predstavlja električni kompaktni križanec – torej vozilo za enega najbolj množičnih avtomobilskih razredov. Yuan UP bo dolg 4,3 metra. Za pogon bo skrbel en elektromotor, ki bo na voljo v dveh zmogljivostnih različicah.

Tehnično bo yuan UP predvidoma izpeljanka že znanih manjših modelov dolphin in seagull. Tega so predstavili letos in jih že prodali 200 tisoč, proizvodnja dolphina pa je presegla mejo pol milijona vozil. Vsaj na Kitajskem bo začetna cena okrog 14 tisoč dolarjev. Kdaj in ali bo ta model na voljo tudi v Evropi, seveda še ni znano – cene kitajskih avtomobilov so v Evropi višje kot na njihovem domačem trgu.

Kaj pa uspešnost BYD v Evropi? Novembra so v Nemčiji registrirali 350 avtomobilov, v celotnem letu pa do zdaj 3.438. Med temi je bilo 3.228 attov 3, 17 dolphinov in 193 preostalih modelov. Prav tako kitajski Aiways je v vsem letu registriral 48 avtomobilov, Great Wall Motor 4.255 avtomobilov (od tega 4.195 modelov funky cat), MG je skupno registriral 18.655 vozil (11.488 modelov MG4).



Tesla je vsaj v Evropi za kitajske znamke še neulovljiva – letos so do konca novembra registrirali 59.684 avtomobilov, od tega 43 tisoč modelov Y. Ta je v Nemčiji letos tretji največkrat registriran nov avtomobil, uspešnejša sta bila le Volkswagnova golf in tiguan.