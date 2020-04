Novo v Sloveniji: Mercedesov novi SUV čaka na konec epidemije #foto

Pri Mercedes-Benzu veliko stavijo na kompaktni razred svojih avtomobilov in športni terenci imajo tu še posebej pomembno vlogo. Vsak tretji kupec nemške znamke danes izbere športnega terenca, vsak tretji pa se odloči prav za vozilo iz kompaktnega razreda vozil. Tako kot večji GLB, ki je k nam zapeljal pred mesecem dni, tudi GLA stavi na praktično in prostorno potniško kabino.

Novi GLA je oblekel prepoznavno podobo, ki jo je pomagal narisati Robert Lešnik. Še bolj kot sprememba zunanjega videza pa je znatno izboljšana prostornost potniškega prostora. Foto: Mercedes-Benz

Za vsak okus nekaj

Kljub zaprtim prodajnim salonom se pri Mercedes-Benzu pripravljajo na začetek prodaje, kjer bo pomemben adut znamke ravno novi GLA sloni na razredu A, zato si je zasnovo armaturne plošče sposodil pri svojem manjšem bratu. Foto: Mercedes-Benz GLA. V lanskem letu so jih prodali 82, še leto prej 118. Z novim zagonom, podobo in napredno potniško kabino bi lahko premešal štrene tudi na stopničkah znotraj družine Mercedes.

Pogled na cenik je tokrat še nekoliko okrnjen. Kupci se lahko odločajo med dvema dizelskima in dvema bencinskima motorjema. Prav vsi so trenutno na voljo le v kombinaciji s samodejnim menjalnikom. Poleti bodo na voljo tudi cenejše različice z ročnim menjalnikom. Cene se za vstopni bencinski GLA 200 pričnejo pri 36 tisoč evrih, za dizelski motor z desetimi kilovati manj je treba plačati še tisočaka več. Na voljo je tudi štirikolesni pogon in, kot smo že navajeni, izredno dolg spisek opcijske opreme.

Spisali so novo poglavje

GLA si osnovo deli z razredom A, zato je dobil novo obliko ter zasnovo žarometov in luči, nepogrešljiva je tudi oblika strehe v slogu kupejev. V primerjavi s prvo generacijo je zasnovan bolj trendovsko in je hkrati v primerjavi z njim v notranjosti bistveno prostornejši. Z višino 1,59 metra je za deset centimetrov višji, za poldrugi centimeter krajši in prav zato je zdaj dobil tudi nekoliko daljšo medosno razdaljo, kar obljublja več prostora za noge potnikov v drugi vrsti sedežev. To je mogoče tudi vzdolžno premikati, naslonjala sedežev pa podreti v razmerju 40/20/40. Drugo vrsto sedežev je mogoče premikati za 14 centimetrov. Oddaljenost od tal so povečali na slabih 15 centimetrov.