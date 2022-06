Novo v Sloveniji: izboljšani SUV iz Francije #foto

Najbolj očitne spremembe v primerjavi s predhodnikom so spremenjena maska hladilnika in drugačni žarometi.

Citroën je s C5 aircrossom vstopil v enega od najbolj priljubljenih avtomobilskih segmentov precej pozno in je moral v zadnjih letih hitro nadomestiti zaostanek. Pri prodajnem razcvetu modela niso pomagali covid in zdaj še težave s proizvodnjo zaradi pomanjkanja polprevodnikov, toda kot pravijo pri uvozniku, s prenovo največjega športnega terenca prihajajo lepši časi. Ta družinsko uporaben SUV s tremi ločenimi sedeži zadaj in možnostjo priključno-hibridnega pogona bo z novo notranjostjo ter spremenjeno zunanjo podobo v letošnjem letu našel 150 novih kupcev, ki bodo zanj odšteli vsaj 31 tisočakov.

Kar petino trga novih vozil zaobjema razred srednjevelikih športnih terencev, v katerem svoje kupce išče C5 aircross. S 3.956 prodanimi avtomobili v prvih petih mesecih letošnjega leta opravičuje sloves najbolj zaželenega segmenta med Slovenci. Francoski adut sicer prodajno ne meša štren na vrhu, a kot pravijo pri Citroënu, imajo levji delež pri tem težave v proizvodnji in omejevanje števila dostavljenih vozil. V prvih petih mesecih so jih tako prodali 71, a z izboljšanjem razmer in zaradi prenove modela bodo to številko do konca leta pripeljali do 150 prodanih avtov. Že zdaj imajo zagotovljenih 100 avtomobilov, v prihodnjem letu pa bi radi te številke še nadgradili.

Dizel ostaja najbolj priljubljena izbira

Pri vizualni prenovi so se pri Citroënu osredotočili predvsem na nos vozila. V primerjavi s predhodnikom je sprememb dovolj, da se ju na cesti zlahka loči. Največja novost je odhod deljenih žarometov, zamenjuje jih luč iz enega dela, ki pa ima znotraj dve svetlobni liniji. Dnevne LED-luči se zdaj svetijo nad glavnim svetlobnim snopom, Citroën pa po modelu C4 picasso iz leta 2013 prvič na svojem modelu ni več uporabil deljenih žarometov iz dveh delov. Ker je v zadnjem obdobju vse bolj priljubljena uporaba svetlobne linije čez masko hladilnika, so jo ob prenovi namestili tudi na C5 aircross. A ne gre za neprekinjeno linijo kot pri drugih tekmecih, masko hladilnika osvetljujeta dve vzporedni liniji, ki sta pri znaku prekinjeni.

Tudi s prenovo se bo velika večina kupcev odločila za samodejni menjalnik. V zadnjih štirih letih se jih je za osemstopenjsko avtomatiko odločilo kar 62 odstotkov kupcev. Pri podobnih deležih se giblje tudi priljubljenost dizelskega motorja. Kar 61 odstotkov vseh izbere dizelski motor, do zdaj pa se je za priključno-hibridni pogon odločilo le 2,55 odstotka kupcev C5 aircross. V letošnjem letu, torej prvih petih mesecih leta, se je ta številka dvignila na osem odstotkov, kar kaže, da tudi Slovenci vse bolj zaupajo tej vrsti pogona.

Druga generacija sedežev prinaša še več udobja

"Sedeži so ravno prav mehki, da se ne posedajo in hkrati dajejo dovolj opore, čeprav niso posebej športno oblikovani. Bočne opore so na primer v berlingu bolj poudarjene," smo zapisali v svojem prvem testu tega modela. S prenovo dobiva C5 aircross drugo generacijo sedežev, ta prinaša dodatnih 15 milimetrov pene, zato so še bolj udobni.

V notranjosti prednjači spremenjena armaturna plošča z novim prostostoječim zaslonom na dotik z diagonalo 25 centimetrov. Ker je zaslon zdaj večji, so morali zračnike pomakniti navzdol, nekaj stikal za nadzor klimatske naprave ostaja in prestavno ročico je zamenjalo manjše stikalo. Umaknila se je tudi prestavna ročica, zamenjuje jo preprosto in predvsem bistveno manjše stikalo.

Hibridni pogon ostaja nespremenjen

Vse bolj priljubljeni hibridni pogon še naprej poganjata bencinski motor s 133 kilovati, ki mu je dodanih še 80 električnih, kar tvori največjo sistemsko moč 165 kilovatov ob izdatno povečanem navoru (od 250 na 320 Nm). Hibrid ima dodatno prestave samodejnega menjalnika elektronsko optimizirane za bolj gladko vožnjo brez sunkov. Priključno hibridno postrojenje zmanjša volumen prtljažnika (minus 120 l) in poveča maso skoraj za 300 kilogramov, preostala potniška kabina ostaja nespremenjena (razen drugačne podobe merilnikov in dodatnih funkcij, ki jih prinaša hibridni pogon).

Cene se za bencinski motor začnejo pri 31 tisoč evrih, za dizelski motor je treba doplačati 1.500 evrov. Cene za priključni hibrid se po ceniku začenjajo pri 48 tisoč evrih, a z izdatnim popustom pri izbiri financiranja se te spustijo tudi pod 40 tisoč evrov.

