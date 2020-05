Novo v Sloveniji: avtomobil, ki prinaša nove dimenzije vožnje

Le kje bi bili ljudje danes brez močne pustolovske žilice, naprednega razmišljanja, uporabnih izumov ter inovacij na raznih področjih, ki nam olajšajo in tudi popestrijo življenje? Morda ne ravno v kameni dobi, zagotovo pa ne veliko dlje. In tako je tudi z avtomobili, ki že dolgo niso le prevozno sredstvo od točke A do točke B . Peugeot z novim modelom Peugeot 2008 , kompaktnim in vsestransko uporabnim SUV za mestne in zahtevne terene, odpira povsem nove dimenzije varnosti , udobja, oblikovanja, tehnologije in izbire , o katerih smo lahko še pred časom le utopično sanjali.

Nedvomno: videz, udobje, praktičnost, inovativnost in stik z digitalnim svetom so tako enako pomembni kot varnost, varčnost, okretnost in zmogljivost. Dodajmo še ščepec futurizma in ... Že sedite v novem SUV Peugeot 2008.

Kompakten in vsestransko uporaben SUV s sodobnim dizajnom, prostornostjo, prilagodljivostjo in varnostnimi sistemi ponuja raznolike izkušnje novih dimenzij vožnje, po zaslugi inovativnega voznikovega mesta Peugeot 3D i-Cockpit®, naprednih tehnologij ter izbora učinkovitih in zmogljivih motorjev tako na notranje zgorevanje kot tudi na elektriko pa je SUV Peugeot 2008 prava izbira za vse, ki iščejo resnično napreden SUV. Ga želite preizkusiti? PRIJAVITE SE NA TESTNO VOŽNJO. V prispevku pišemo o novih dimenzijah, ki jih prinaša SUV Peugeot 2008.

Nova dimenzija oblikovanja – avtomobil za sodoben življenjski slog

Zaradi nove dimenzije oblikovanja boste SUV Peugeot 2008 na cesti le stežka spregledali. Francozi se namreč dobro zavedajo, da se večina kupcev za svoj novi avto odloči na podlagi čustev. SUV Peugeot 2008 je zato pravi dizajnerski bombonček, ki s svojo drzno in nekoliko futuristično obliko izstopa že na daleč. A tudi uporabnost, tehnološka naprednost in prostornost zaradi tega niso prikrajšane.

Francozi se zavedajo, da se večina kupcev za svoj novi avto odloči na podlagi dizajna. A še vedno imajo pomembno vlogo tudi uporabnost, tehnološka naprednost in navsezadnje tudi prostornost.

Dimenzijska rast je sicer očitna. Z mogočno in prepoznavno stilsko zasnovo je novi 2008 v očeh mimoidočih prava umetnina, ki na 4,3 metra dolžine združuje predrznost in trpežnost sodobnega športnega terenca ter kompaktnost mestnega avtomobila. Udarni zunanji videz krasita izrazita bočna linija ter srdit obraz, ki ga tvorijo okrasna maska z veliko odprtino in dnevne LED-luči v obliki levjih čekanov, levji značaj modernega športnega terenca pa dopolnjujejo visoki zadnji boki in luči, ki spominjajo na sledove krempljev. Poleg klasičnih barvnih odtenkov ga dopolnjujejo še bolj prodorne barve, ki njegovo stilsko zasnovo navdajo s še več energičnosti.

Nova dimenzija tehnologije – merilniki s pridihom futurizma

Notranjost je – tako kot smo pri Peugeotu navajeni – na izjemno visoki ravni. In še nadgrajena, polna zanimivih rešitev, dinamična in kakovostna, predvsem zaradi bogate tehnološko opremo ter sistemov za pomoč pri vožnji. Na primer: ali kdaj pomislite, kako bi se znašel v središču znanstvenofantastičnega filma ali pa vsaj z enim očesom pokukal v prihodnost?

K sreči ni treba klicati Georgea Lucasa ali izumiti časovnega stroja, saj je Peugeotov i-Cockpit® po zaslugi digitalnih 3D-merilnikov na 12,3-palčnem zaslonu za majhnim volanskim obročem zdaj postal 3D i-Cockpit®. Vav! Impresivno in močno pred časom, a brez skrbi, zanje ne potrebujete 3D-očal.

3D instrumentna plošča Peugeot i-Cockpit® prikazuje informacije v obliki holograma. Prikazi so dinamični in animirani podatki se približujejo voznikovemu vidnemu polju glede na stopnjo pomembnosti ali kritičnosti. Tako občutno izboljša vožnjo: učinkovitost, udobno prebiranje informacij in varnost so na povsem novi dimeziji.

Po meri nastavljiva digitalna instrumentna plošča 3D je pregledna, ponuja najbolj uporabne informacije, ki jih za vožnjo potrebujete, in ima tudi konkurenčno prednost v prid varnosti. Podatki o vožnji se približujejo voznikovemu vidnemu polju glede na stopnjo pomembnosti ali kritičnosti, odzivnost voznika pa se skrajša za približno pol sekunde.

Nova dimenzija udobja – najpomembnejše je počutje potnikov

Ni ga čez udobje domačega fotelja in tisti fini občutek pod prsti, kot bi se dotikali mehke svile. Se strinjamo? Brez skrbi, ne bo vam treba ostati doma, ampak boste venomer iskali izgovore za še en krog z novim SUV Peugeot 2008. Njegova notranjost je namreč zasnovana z mislijo na optimalno udobje potnikov in njihovo počutje. Navdušijo sedeži, ki odlično objamejo in podprejo telo, po želji pa so odeti v alkantaro ali usnje. Pohvalno natančna je izdelava, uporabljeni materiali pa so na otip in pogled prijazni ter v SUV Peugeot 2008 vnašajo kar nekaj plemenitosti in premijske odličnosti.

Zaslon na dotik lahko upravljate tudi prek bližnjic na gumbih, ki so umeščeni poleg klavirskih tipk (Toggle Switches).

Vratne plošče in vstavki na armaturni plošči so všečno obdani s karbonsko oblogo, pri samodejnem menjalniku je na voljo tudi prestavna ročica menjalnika z električnim upravljanjem. V predal pred njo je domiselno integrirano priročno stojalo oziroma držalo za mobilne telefone. Pod osrednjim zaslonom na dotik (sedem ali 10 palcev) so klasične tipke, s katerimi intuitivno dostopate do glavnih sistemov, kot so klima, zračenje …

Nova dimenzija prostora – stran z občutkom utesnjenosti

Ali tudi vas motijo občutek utesnjenosti med vožnjo, suvanje s koleni potnikov zadaj ter večno premajhen prtljažnik za športne rekvizite? Peugeot ima z novim 2008 odličen odgovor na pomanjkanje prostora v kabini in zadku. Poleg dimenzijske rasti je Peugeot 2008 tudi izjemno prostoren.

Malce večji kot prej ima tudi daljšo medosno razdaljo, kar se blagodejno pozna v notranjosti. Sedenja na voznikovem sedežu odpira popolnoma nove dimenzije prostora ter ponuja brezhibno ergonomijo za prebujanje čutov. Prav tako pa je na zadnjih sedežih dovolj prostora tako za kolena kot tudi glave odraslih potnikov. Odlično je poskrbljeno za najmlajše potnike, saj sta zadaj dve sidrišči isofix, potniški prostor je dovolj svetel in ga po zaslugi pomične panoramske strehe lahko preplavlja še dodatna svetloba.

V prtljažnik gre po novem kar 434 litrov oziroma dobrih 80 litrov več kot prej (in to ne glede na tip motorja, tudi pri izvedenki na 100-odstotni električni pogon), za njegovo dodatno prilagodljivost pa poskrbi dvonivojski pod, s katerim se po preklopu zadnje sedežne klopi pridobi povsem ravno dno. Poudariti je treba, da neodvisno od pogona, menjalnika ali paketa opreme 2008 ostaja pri vseh enako prostoren tudi prtljažnik.

Nova dimenzija varnosti – bogat tehnološki arzenal

Ali vas je kdaj strah, da na cesti le ne boste kos vsem razmeram? Gost promet, poplava novih znakov, neprevidni pešci in kolesarji, stiska s parkirnim prostorom in še in še so zagotovo izzivi, s katerimi se spopadete za volanom avtomobila.

Pri Peugeotu niso želeli ničesar prepustiti naključju, zato so novega 2008 za varno vožnjo od začetka do cilja opremili z najnovejšimi varnostno-asistenčnimi sistemi, med katerimi je treba omeniti sistem za zaviranje v sili, sistem za ohranjanje vozila znotraj voznega pasu, sistem za opozarjanje na nenamerno menjavo voznega pasu, prepoznavanje prometnih znakov in utrujenosti voznika ter sistem za nadzor mrtvega kota.

SUV Peugeot 208 je opremljen z bogato tehnološko opremo in s sistemi za pomoč pri vožnji zadnje generacije znamke Peugeot, ki poskrbijo za večjo varnost, spremljajo vaše manevre in vam pomagajo bolje razumeti ter vnaprej predvideti okolico.

Nova dimenzija pustolovščine – kjerkoli je, je doma

Ali se odlično počutite na asfaltu in kdaj pa kdaj hitro odpeljete zavoje, hkrati pa radi iščete bližnjice proti cilju, uživate v naravi in na težje dostopnih kotičkih planeta?

Pustolovski SUV Peugeot 2008 se odlično počuti na asfaltu že zaradi prednjega pogona in lahkotnega krmiljenja, vendar sta 16-centimetrski odmik od tal in njegov robusten značaj hkrati dovolj velik magnet za skok z asfalta. Kam torej danes? Ni vrag, da novi SUV Peugeot 2008 ne bo navdušil pustolovcev, ki si konca tedna ne predstavljajo brez izleta na obalo ali v gore. Lev pa rad ustreže tudi s funkcijo za nadzor hitrosti med spustom ter sistemom Grip Control, ki z uravnavanjem delovanja elektronike zlahka ukroti sneg, pesek in blato.

Peugeot 2008 vas bo prepričal tako na mestnih kot tudi na bolj zahtevnih terenih.

Nova dimenzija izbire – pogon za vse priložnosti

Poleg vseh omenjenih novosti sta med ključnimi prodajnimi stebri novega Peugeota 2008 njegova širina in moč izbire. Ali ne veste, kakšen pogon je pravi za vas? Bi ostali zvesti klasiki ali pa vas mika elektrika?

Ko se zapičite še v motorno paleto, si morate priznati: novi SUV Peugeot 2008 je kompaktni športni terenec, kot ga še ni bilo. V ponudbi je poleg termičnih (bencinskega in dizelskega) tudi električni motor. S ponudbo tudi šeststopenjskega ročnega ali odličnega osemstopenjskega avtomatskega menjalnika pa se odpre popolnoma nova dimenzija možnosti izbire.

Med ključnimi prodajnimi stebri novega Peugeota 2008 sta širina in moč izbire.

No, ker pri Peugeotu z modelom 2008 ne sklepajo kompromisov, je serijska tudi električna različica z dovolj zmogljivim motorjem in dosegom, ki presega povprečne dnevne potrebe slovenskih voznikov. Motor z močjo 100 kilovatov (136 KM) in 260 Nm navora (razpoložljivega od 0 km/h dalje) zlahka dokaže, da je kos vsakodnevnim vožnjam. Baterija z zmogljivostjo 50 kWh zagotavlja 310 kilometrov avtonomije ter se na ultrahitrih polnilnicah do 80 odstotkov napolni v le pol ure. Baterije električnega 2008 so pametno umeščene v pod, kar zagotavlja enako bivalno udobje in prostornino prtljažnika kot pri običajnih izvedenkah. Na pogled jo izdata le diskreten monogram "e" na boku ter okrasna maska v barvi karoserije, ki jo krasi logotip leva z dikroičnim odsevom.