Novo poročilo: Stanje na cestah v svetu in v Sloveniji

Raziskava Svetovne zdravstvene organizacije je razkrila, da na cestah po svetu umre 1,35 milijona ljudi na leto. Za lažjo primerjavo: toliko prebivalcev ima norveški København. Foto: Vid Ponikvar

Slovenske ceste so ene od bolj varnih

Raziskava Svetovne zdravstvene organizacije postavlja pod vprašanje varnost cest v globalnem smislu. Poglavitni razlog za smrt oseb med 5. in 29. je prometna nesreča, v poročilu na 424 straneh pa organizacija kot edino pozitivno stvar zazna, da razmerje smrtnih žrtev prometa v primerjavi s svetovno populacijo v zadnjih letih stagnira.

''Te smrti so nesprejemljiva cena za plačilo mobilnosti. Za neukrepanje ni izgovora. To je težava, ki ima preverjene rešitve. To poročilo je klic vladam in partnerjem, da se zganejo in implementirajo te ukrepe,'' je rezultate poročila komentiral Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

V Sloveniji se število smrtnih žrtev zmanjšuje



V Sloveniji se je v letu 2017 zgodilo 17.584 prometnih nesreč. Nesreč s poškodbo je bilo 6.084, skupaj pa je na cestah umrl 101 človek. V letu 2018 je bilo do konca novembra 16.149 nesreč, od tega 5.284 s poškodbo udeležencev. Do zdaj je na naših cestah umrlo 83 ljudi. Prvič po letu 2014 pa bi lahko leto končali z manj kot 100 žrtvami na naših cestah.

V slabše razvitih državah smrtnost trikrat višja

Kot se pokazali podatki v prejšnjih raziskavah, je v nerazvitih državah trikrat več nesreč s smrtnim izidom kot v razvitih in bogatejših državah. V Afriki na 100 tisoč prebivalcev na cesti umre 26,6 osebe, v Evropi na enako število prebivalcev bistveno manj - 9,3. V primerjavi s prejšnjim poročilom organizacije WHO iz leta 2015 se je število smrtnih žrtev na cestah zmanjšalo v Severni in Južni Ameriki, Evropi in državah zahodnega Pacifika.

Skoraj tretjino žrtev je med kolesarji in pešci, 24 odstotkov smrtnih žrtev na cestah pa je motoristov.

Med žrtvami tretjina pešcev in kolesarjev

Na svetu je med smrtnimi žrtvami 26 odstotkov pešcev in kolesarjev. Daleč največ jih je v Afriki (44 odstotkov) in državah vzhodnega Sredozemlja (36 odstotkov). Skoraj 30 odstotkov (28 odstotkov) je smrtnih žrtev med motoristi in potniki.