Novo iz BMW: kaj pravite na tak zadek? #foto

BMW X2 je postal veliko večji in prostornejši, poleg dveh bencinskih in enega dizelskega pogona bo prvič na voljo tudi v povsem električni različici iX2.

BMW je razkril drugo generacijo kupejevsko oblikovanega športnega terenca X2, ki je pridobil nekaj centimetrov in prvič dobil tudi možnost električne različice iX2. Dimenzijski prirastek je opazen - novi X2 je od predhodnika daljši kar za 19 centimetrov, ob tem je še 2,1 centimetra širši in 6,4 centimetra višji. S tem so pri BMW povečali prostornost v avtomobilu in obenem za 115 litrov povečali tudi prostornino prtljažnika. Ta zdaj znaša od 560m do 1.470 litrov.

Foto: BMW

Sprednja maska bo lahko osvetljena

X2 ima zdaj nekoliko bolj pokončen sprednji in občutno spremenjen zadnji del. Prvič bodo mogoča tudi 21-palčna platišča, na sprednjem delu pa osvetljena maska motorja. V notranjosti je X2 dobil zadnjo generacijo infotelematskega sistema, ki prinaša združen ukrivljen zaslon. Del tega so digitalni merilniki in 10,7-palčni zaslon na dotik.

Pri motorjih bo izhodišče trivaljni 1,5-litrski bencinski motor. To je blagi hibrid, ki s pomočjo 48-voltne tehnologije zagotavlja skupno 125 kilovatov moči. Dizelsko ponudbo predstavlja štirivaljnik z močjo 110 kilovatov. Najzmogljivejša bencinska različica bo X2 M35i, kjer se motor ponaša z 221 kilovati (300 “konji”). Vsi motorji so serijsko povezani z dvosklopčnim samodejnim sedemstopenjskim menjalnikom.

Največ moči so namenili električnemu iX2

Novost pri X2 pa je tudi električna različica iX2. Obe bodo izdelovali na isti proizvodni liniji tovarne v Regensburgu. Sistemska moč pogona z dvojnim elektromotorjem bo 230 kilovatov (313 “konjev”), kapaciteta baterije pa znaša 64,8 kilovatne ure. Po standardu WLTP bo doseg do skoraj 450 kilometrov. Moč polnjenja znaša do 130 kilovatov.

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW