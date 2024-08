Novi VW golf že čez pet let? Nemci bodo očitno pohiteli.

Volkswagen bi lahko prej kot načrtovano na ceste pripeljal novega golfa, ki bo električni model z novejše in tehnološko izpopolnjene platforme.

Pri Volkswagnu so za nekaj let zamaknili projekt Trinity, ki naj bi bil Teslin tekmec s poudarjenimi samovozečimi funkcijami, je poročal nemški časnik Handelsblatt.

Oliver Blume, izvršni direktor Volkswagnovega koncerna, se tako odziva na potrebe po nižanju stroškov, povečanju donosa in tudi stagnacije na trgu električnih avtomobilov v Evropi.

V prvem polletju je Volkswagnov koncern prodal 2,49 milijona avtomobilov, kar je bilo nekaj več kot v enakem obdobju lanskega leta (2,45 milijona). Promet se je z 68,8 povečal na 69,1 milijarde evrov, dobiček koncerna pa se je kljub temu znižal s 3,8 na 3,5 milijarde evrov. Donos skupine je bil v lanskem prvem polletju še 5,5 odstotka, letos je še petodstotni.



Donos je še bolj izrazito padel pri osrednji znamki Volkswagen, in sicer s 3,8 na 2,3 odstotka. Volkswagnova znamka je imela v prvem polletju 966 milijonov evrov dobička, padec donosa pa pripisujejo višjim plačam, povečanim stroškom in tudi dogovorom za prenehanje zaposlitev.

ID.golf že čez pet let?

Avtomobil s projekta Trinity naj tako ne bi videl proizvodnje vsaj do leta 2032. Na drugi strani bi lahko Volkswagen pospešil razvoj popolnoma električnega golfa.

Ta ne bo imel tehnične povezave z obstoječim, ki ima zgolj bencinski in dizelski pogon. Naslednji golf bo nastal na novi naprednejši in programsko gnani platformi SSP (scalable systems platform), ki jo bodo razvili tudi s pomočjo kitajskega Xpenga in ameriškega Riviana. Novega golfa tako pričakujemo vsaj leta 2029, morda celo že prej – avtomobil bi bil za Volkswagen lahko pomemben pospešek na trgu električnih vozil.

Prvi s platforme SSP bo novi audi A4

Že leta 2028 na ceste prihaja novi audi A4, ki bo prvi avtomobil koncerna s platforme SSP. S te platforme leta 2030 prihaja tudi naslednik modela ID.4., kar je dve leti pozneje kot načrtovano do zdaj. V leto 2031 so pri Volkswagnu po poročanju Handelsblatta in Reutersa potisnili tudi proizvodnjo električnega športnega terenca T-sport, ki prav tako prihaja s platforme SSP.

Vse spremembe bodo omogočale daljšo uporabo obstoječih platform MEB (prihodnje leto nadgradnja MEB+) za Volkswagen in PPE za Audi ter Porsche, kar bi olajšalo njuno amortizacijo.