Novi VW golf: to najbolj konkretna skica do zdaj #foto

Volkswagen je na avtomobilskem salonu v Frankfurtu razkril le svoj prvi namenski električni avtomobil ID.3, za novo generacijo golfa pa v Wolfsburgu pripravljajo poseben dogodek. Tam bodo avtomobil uradno razkrili 23. oktobra.

Bolj opazne spremembe v notranjosti kot navzven

Uradne skice potrjujejo že znane nove poteze golfa, ki smo jih sicer lahko že opazili tudi prek fotografsko ujetih zamaskiranih prototipnih golfov. Spredaj izstopa nova oblika žarometov, linija LED prek cele širine vozila, prav tako tudi prenovljen odbijač. Pri Volkswagnu obljubljajo, da bo dizajn novega golfa 'dinamičen kot še nikoli'.

Več sprememb bo v notranjosti, kjer so večino fizičnih gumbov prestavili v digitalno obliko na sredinski zaslon. Ta bo združen z digitalno enoto pred voznikom. Rešitev je podobna kot jo že poznamo iz modernih mercedesov (od razreda A naprej).

Volkswagen želi izdatno digitalizirati notranjost novega golfa. Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

V ospredju 48-voltni sistem za najbolje prodajana bencinska motorja

Kot smo že pisali , želijo pri Volkswagnu z golfom v spodnji srednji razred spet pripeljati nove tehnologije. To bo 48-voltni sistem, ki prinaša voznikom precej prednosti. To so neslišen vnovični zagon motorja ob delovanju sistema start-stop, ob spuščeni stopalki za plin se bo motor med vožnjo ugasnil in nato neopazno spet zagnal.

Nižji bodo kajpak tudi izpusti CO2, teoretično tudi poraba goriva. 48-voltni sistem bodo nudili v povezavi z najbolje prodajanimi bencinskimi motorji, je Volkswagnov razvojni šef Frank Welsch povedal za britanski Autocar. Tako bosta 48-voltni sistem dobila bencinski litrski (130 "konjev") in 1,5-litrski (150 "konjev") motor TSI, ki bosta na voljo le s samodejnim menjalnikom DSG.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen