Novi Renault Espace: pet generacij avtomobila, ki še vedno velja za avtomobilsko ikono

Foto: Renault

Espace je skozi pet generacij v štirih desetletjih postal resnična avtomobilska ikona, merilo za udobnost, prostornost, vrhunsko opremljenost, prilagodljivost in svetlo notranjost. Zdaj v Slovenijo prihaja novi Espace – Espace E-Tech full hybrid, novi velik potovalni avtomobil s petimi ali sedmimi sedeži.

Privlačnost športnega terenca z atletsko in elegantno obliko

Revolucionarni in vizionarski Espace se je nenehno razvijal času primerno. Danes novi Espace šeste generacije prevzema privlačnost športnega terenca atletske in elegantne oblike, še vedno pa ostaja pojem prostorsko razkošnega družinskega enoprostorca. Paket opreme esprit Alpine pa mu dodaja še športno ostrino.

Zvest je svojim genom, zato ostaja potovalni avtomobil s petimi ali sedmimi sedeži in je še vedno najprostornejši Renaultov model. In prav to je njegova izrazita odlika. Izbira prefinjenih materialov, kakovost izdelave in obdelave oplemenitijo opremo visokega razreda, v kateri je tudi več kot kvadratni meter veliko stekleno strešno okno, kar je med največjimi na trgu.

Vozne zmogljivosti in varnost na najvišji ravni za vse potnike

Foto: Renault

V skladu z dolgo tradicijo Renaultovih avtomobilov življenja ponuja novi Espace vozne zmogljivosti in varnost na najvišji ravni za vse potnike.

Zaslugo za to imajo konstrukcijska osnova Zveze CMF-CD, posebno prirejeno podvozje in številna vgrajena pomagala za vožnjo. Užitek za volanom in v vožnji povečuje tudi izjemno moderna notranjost z vgrajenimi Googlovimi storitvami, hkrati pa, brez skrbi, Espace ostaja intuitiven in preprost za uporabo s številnimi fizičnimi stikali.

Inovativna E-Tech tehnologija za lepše okolje

Foto: Renault

Novi Espace gre v korak s časom, zato ima visoko tehnologijo tudi pod pokrovom motorja. Po zunanjih merah je nekaj manjši in tudi za 215 kilogramov lažji od predhodnika, poganja pa ga ultra učinkovit pogonski sklop E-Tech full hybrid 200 KM/147 kW.

Njegova majhna normna poraba (že od 4,6 L/100 kilometrov) mu s polno posodo bencina omogoča doseg do 1.100 kilometrov brez kakršnegakoli polnjenja akumulatorja na omrežju. Samopolnilni hibridni pogon Renault Espace E-Tech full hybrid omogoča do 80 odstotkov mestne vožnje na električni pogon.

Ob tako nizki porabi izpust CO2 najlažje različice znaša le 104 grame na kilometer, kar je za 35 odstotkov manj kot njegov predhodnik. To je zagotovo velik napredek v smeri bolj trajnostne mobilnosti. Seveda je novi Espace tudi mobilni skupek naprednih sistemov, ki vam olajšajo tako kratke vsakodnevne vožnje kot dolga potovanja in jih naredijo varnejše.

Potovanje v udobju višjega razreda: pomična druga vrsta sedežev

Foto: Renault

Prostornost je ena poglavitnih odlik novega Espaca, ki lahko sprejme do sedem potnikov. Dolg je 4,72 metra, kar je za 14 centimetrov manj od predhodnika, vendar ima uporaben potniški prostor, ki je do vključno tretje vrste sedežev celo daljši in meri 2,48 metra. To je posebno dobra novica za potnike na sedežih v drugi vrsti, ki bodo deležni do 321 mm prostora za kolena. Skupaj z možnostjo nagiba hrbtnega naslona sedežev za do 31 stopinj imajo zagotovljeno izjemno udobje. S premikom druge vrste povsem naprej pa se prostornina prtljažnika poveča na 777 litrov.

Življenje v Espacu je bilo vedno nekaj posebnega. Nova generacija ni nobena izjema in notranjost združuje več odlik, da lahko postane pravi "potujoči salon".

Foto: Renault

Panoramsko stekleno strešno okno (na voljo z doplačilom) potnikom omogoča uživanje v svetlejšem prostoru kot kdajkoli. Strešno okno nima prečnikov, zato v bivalni prostor naravna svetloba prihaja skozi več kot kvadratni meter veliko površino.

Tehnološko dovršeno steklo ima na notranji strani prevleko z majhno prepustnostjo, ki filtrira ultravijolični spekter in večino infrardečega spektra svetlobe ter vročino odbija od prostora za potnike. Toplotno in svetlobno udobje potnikov ostaja tako neokrnjeno, brez potrebe po zatemnitvenem zastoru.

Ko se obračajo vsa štiri kolesa, tudi majhne ulice postanejo večje

Foto: Renault

Novi Espace je najdaljši Renaultov avtomobil, zato je sistem 4Control advanced bistven za izboljšanje njegove vodljivosti, okretnosti in dinamičnosti. Ta sistem, ki je v paketih Iconic in esprit Alpine del serijske opreme, poveča užitek v vožnji in varnost ter zmanjša obračalni krog zahvaljujoč večvodilski zadnji premi in krmiljenju vseh štirih koles.

Pri hitrosti nad 50 kilometri na uro zadnji kolesi sistem blago zasuka v isto smer kot prednji (do 1 stopinje). Pri majhni hitrosti ju zasuka v nasprotno smer od prednjih za do 5 stopinj. Tako znaša premer obračalnega kroga med robnikoma s sistemom 4Control advanced le 10,4 metra, kar pomeni enako okretnost, kot jo ima mestni Renault Clio.