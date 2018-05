Novi francoski SUV za udobja željne Evropejce #foto

Oblikovni posebnež ne stavi le na svoj videz, temveč tudi na povečano udobje vožnje ter modularno zasnovo potniške kabine. Foto: Citroën

Vožnja kot na leteči preprogi

C5 aircross se podaja v izredno konkurenčen avtomobilski segment, kjer želi predvsem izstopati s svojim videzom, udobjem in modularno zasnovo potniške kabine. Med glavne posebnosti spadajo serijsko vgrajeno progresivno hidravlično vzmetenje in še za odtenek bolj udobni sedeži, ki smo jih spoznali že v novem C4 cactusu.

Praktičnost francoskega posebneža poudarijo trije individualni zadnji sedeži, pomični naprej in z nastavljivimi naslonjali. Kot so se pohvalili Francozi, ima z 580/720 litri največji prtljažnik v segmentu. Kot se za avtomobil takšnega kova spodobi, bo na voljo kar 30 kombinacij zunanjosti. Poleg sedmih barv dve barvni možnosti pri strehi, trije barvni paket in posebna barva na sprednjem odbijaču, plastičnih zaščitah airbump in strešnih nosilcih.

C5 aircross bo brez štirikolesnega pogona, a bo zaradi dvignjenega vzmetenja še vedno zmožen prevoziti kakšno zahtevnejšo oviro. Foto: Citroën

V notranjosti je voznikov 12,3-palčni digitalni zaslon in osrednji 8-palčni zaslon. Foto: Citroën

Zadaj so nameščeni trije individualni sedeži. Vsak se pomika naprej, ima nastavljiv naslon in se ga lahko podre posamično. Prtljažni prostor meri 580/720 litrov, odvisno od položaja sedežev. Foto: Citroën

Ker je pomembno, kako pridemo do cilja

Voznik bo med vožnjo lahko podatke črpal z 12,3-palčnega digitalnega zaslona TFT, ki ima vgrajene tri različne videze in se do popolnosti združuje z osempalčno večopravilno enoto. Za povezljivost skrbijo android auto, apple carplay in mirrorlink. Kot se za francoskega šarmerja spodobi, bodo za dobro počutje potnikov skrbeli dvojno laminirana sprednja stekla in dodatna izolacija motornega prostora.

Motorno paleto sestavljata dva bencinska agregata puretech 130 in 180 ter dva dizelska blueHDi 130 in 180. Poleg ročnega menjalnika bo pri nekaterih motorjih na voljo še nov osemstopenjski samodejni menjalnik.

Francoskega posebneža bodo izdelovali v francoski tovarni Rennes-La Janais in bo na ceste zapeljal proti koncu leta.