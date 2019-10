Novi BMW, ki ima vsaj 600 "konjev" #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

BMW je tako ponudil še eno različico serije 8 in novi športni avtomobil s črko M. Novi M8 gran coupe dopolnjuje klasično kupejevsko in kabrioletsko izvedbo M8. Tudi štirivratni avtomobil poganja enak motor, in sicer 4,4-litrski motor V8. Ta bo na voljo v dveh različicah: 441 kilovatov (600 "konjev") ali 460 kilovatov (625 "konjev") v različici competition. V obeh primerih ima motor 750 njutonmetrov navora.

Dodatni par vrat ne vpliva na zmogljivosti

Gran coupe ima 20 centimetrov daljšo medosno razdaljo, pri BMW pa kljub temu napovedujejo enak pospešek do 100 kilometrov na uro (3,2 oziroma 3,3 sekunde). Najvišja hitrost lahko ob izbranem dodatnem paketu presega 300 kilometrov na uro.

Avtomobil bo na trg prišel spomladi prihodnje leto.

Foto: BMW

