Novi amarok: to bo prvi VW izdelan na osnovi Forda #foto

Potem ko so pri Fordu že predstavili novega rangerja, zdaj z razkrivanjem novega amaroka pričenjajo tudi pri Volkswagnu. Zaenkrat so pokazali le dve napovedni skici, a še enkrat ponovili - njihov poltovornjak bo drugačen in bo sledil oblikovnim smernicam Volkswagna.

Volkswagen novo generacijo razvija skupaj s Fordom, amarok pa bo tako imel enako arhitekturo kot ranger. Slednji je že bil razkrit, kmalu pa bo luč sveta ugledal tudi amarok. Oba modela bodo proizvajali v tovarni Silverton v Južnoafriški republiki, amarok pa bo prvi model, ki bo plod skupnega sodelovanja Forda in Volkswagna. Zavezništvo so sklenili leta 2019, oba avtomobilska proizvajalca pa bosta skupaj razvijala ter proizvajala gospodarska in električna vozila.

Nova podoba in široka paleta rešitev

Na dveh skicah je Volkswagen pokazal idejno zasnovo zunanjosti in pokazal tudi kakšna bo notranjost novega pickupa. V primerjavi s predhodnikom je vidna drugačna oblikovna smer, kot obljubljajo pri Volkswagnu bo seznam dopolnilne opreme bistveno večji kot prej. Na voljo naj bi bili tudi novi asistenčni sistemi in različne povezljivostne opcije.

Albert-Johann Kirzinger, vodja zunanjega oblikovanja pri oddelku gospodarskih vozil pri Volkswagnu je poudaril pomembnost nove oblikovne smeri, ki jo na sprednjem delu nakazuje črka X. S tem se bo jasno ločeval od rangerja, obenem pa bo na cesti prepoznaven kot Volkswagen je med drugim povedal Kirzinger.

V Evropi bo na ceste zapeljal proti koncu prihodnjega leta

Volkswagen namarava amaroka v celoti pokazati na začetku prihodnjega in počasi pričeti s prodajo na določenih trgih. V Evropo bo zapeljal šele proti koncu prihodnjega leta. Zaradi deljenega razvoja je ekonomska računica močno izboljšana, amarok pa bo tako vztrajal še vsaj eno generacijo. Ford je med drugim v tovarno v Silvertonu vložil skoraj milijardo evrov, posodobili so proizvodnjo in z širitvijo proizvodnje ustvarili dodatnih 1.200 delovnih mest. Volkswagen in Ford bosta skupaj razvila tudi arhitekturo za večja lahka gospodarska vozila. Volkswagnov kombi bo tako prešel na transitovo arhitekturo, oba bodo izdelovali v Turčiji, kjer bo Ford od leta 2023 dalje izdeloval tudi električna vozila na Volkswagnovi arhitekturi MEB.

Amarok naj bi postal še bolj terensko vsestranski, na voljo bodo številni novi dodatki, ki jih bo kupec lahko izbral glede na svoje potrebe. Foto: Volkswagen