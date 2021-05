Nova taktika: Kia za novi avto z rezervacijami tudi v Sloveniji

Trimetrska medosna razdalja prinaša prostorno potniško kabino, obenem lahko vleče prikolico s skupno maso do 1.600 kilogramov, ima sprednji in zadnji prtljažnik, v notranjosti dva zaslona, digitalizirana fizična stikala, štirikolesni pogon ... Doseg? Uradno tudi do 510 kilometrov, realno čez 400 kilometrov. Foto: Kia