Nova modna muha? Milenijci norijo za klasičnimi avti.

Milenijci niso imeli stika s starodobniki, a si vseeno želijo lastiti avto, ki so ga vozili njihovi starši ali stari starši.

Foto: Wikimedia

Starodobniki imajo poseben čar in vse več ljudi si želi imeti v svoji garaži parkiran starejši avto, ki so ga pred desetletji vozili sami oziroma kot je pokazala najnovejša raziskava, so ga vozili njihovi starši. Vse večje zanimanje za starodobniki izkazujejo tudi milenijci, last več kot trideset let starega avta pa ni domena le generacije X ali t.i. ''baby boomerjev''.

Starodobnik prinaša s seboj veliko veselja in zadovoljstva, a po drugi strani lahko močno zagreni življenje lastniku. Spomini na preteklost, preprosta tehnika in povsem osnovne funkcije so postali očitno cenjena lastnost tudi pri milenijcih, ki vse bolj posegajo po lastništvu starodobnih vozil.

Vse mlajši si želijo lastiti starodobnika

Hagerty, ameriško zavarovalniško podjetje specializirano za starodobnike je opravilo študijo, v njej pa je sodelovalo preko 10 tisoč ljudi Starodobniki imajo vse več ljubiteljev tudi pri mlajših voznikih, kmalu pa bodo nad njimi bolj navdušeni kot starejše generacije. Foto: SilverstoneAuctions.com starih 18 let ali več. Kot so ugotovili kar 22 odstotkov lastnikov starodobnikov prihaja iz generacije Z, še več, 25 odstotkov lastnikov pa prihaja s skupine milenijcev. Torej je skupno več lastnikov starodobnikov kot pri generaciji X in baby boomer generaciji.

Očitno se starodobnikom tudi v prihodnje ne piše slabo, več kot polovica generacije Z in milenijcev si namreč v prihodnje želi lastiti starodobnika. Gre torej za mlajše voznike, ki niso imeli stika s tako starimi avtomobili, vozili so jih namreč njihovi starši v mlajših letih in stari starši.

Za "babyboomerje" sicer veljajo osebe, rojene med letoma 1946 in 1964. Izraz prihaja iz ameriškega okolja in poimenuje generacijo, rojeno v obdobju gospodarskega napredka po drugi svetovni vojni. Tej je sledila nova generacija, poimenovana generacija X, kamor sodijo ljudje, rojeni med letoma 1966 in 1980. Takrat je šlo za čas večjih sprememb, tudi na področju vrednot, dogajalo se je več ločitev, otroci pa so bili vzgajani z malce manj nadzora. Med generacijo Z spadajo osebe rojene po letu 1995.