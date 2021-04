Nova Lešnikova stvaritev: ta avtomobil bo sam odprl vrata #foto

Mercedes-Benz razkriva luksuzno električno limuzino EQ S, ki se ponaša z nadgradnjo oblikovalskega sloga in namensko električno platformo. Moč pogona za zdaj do 358 kilovatov, doseg z enim polnjenjem uradno tudi prek 700 kilometrov. Luksuzni električni mercedes tudi z nekaterimi zanimivimi dodatki, nekatere med njimi smo že videli tudi drugod.

Več kot 100 kilovatnih ur baterije bi lahko zadoščalo za doseg vse do 770 kilometrov. Foto: Mercedes-Benz To je za zdaj najelitnejši povsem električni avtomobil Mercedes-Benza. Dolg je 5,2 metra in čeprav ga povezujemo s klasičnim razredom S, prihaja z nove namenske električne platforme. Za zdaj sta na voljo dve različici in sicer EQS 450+ in EQS 580 4matic. Prvi ima pogon na zadnji kolesi, drugi z dvema elektromotorjema na vsa štiri. Moč pogona znaša 245 ali 358 kilovatov, še zmogljivejša različica AMG prihaja z močjo 560 kilovatov.

Baterija ima kapaciteto kar 107 kilovatnih ur (kWh), kar bo avtomobilu po standardu WLTP zadoščalo do 770 kilometrov dosega. Moč polnjenja prek enosmernega toka DC so omejili na 200 kilovatov (kar je manj kot pri Porscheju, Audiju in dvojcu Hyundai-Kia), pri izmeničnem toku pa znaša moč 11 ali 22 kilovatov.

Vsi podatki veljajo za baterijo s kapaciteto 107 kWh, predvidoma bo na voljo tudi manjša baterija s kapaciteto 90 kWh.

Dodatna odprtina ob prednjem kolesu (vzporedno s kljukama) na levi strani avtomobila je namenjena dolivanju tekočine za čiščenje vetrobranskega stekla. Kljub namenski platformi EQ S nima sprednjega prtljažnika in tudi ne klasičnega odpiranja pokrova sprednjega dela. Zato so Nemci uporabili takšno rešitev. Foto: Mercedes-Benz

Samodejno odpiranje vrat, desetstopinjsko zavijanje zadnjih koles …

EQ S bo imel kot prvi mercedes nadgradnjo programske opreme in določene opreme vozila na daljavo. Tako bo mogoče na daljavo “odkleniti” večji kot zavijanja zadnjih koles na deset stopinj. Zanimiva novost za nemško znamko je tudi sistem samodejnega odpiranja vrat. Avtomobil bo zaznal približevanje voznika in ko se bo ta usedel in pritisnil na zavoro, se bodo vrata za njim zaprla. Tak sistem je imela sicer že pred leti tesla model X.

V notranjosti "hyper" zaslon

Poleg serijskega štirikolesnega krmiljenja in nizkega koeficienta upora je eden najbolj vpadljivih elementov avtomobila kombinacija velikih zaslono v vozilu. Ti niso serijski, brez doplačila bodo vgradili pokočno postavljeni zaslon iz razreda S. V primeru večje in zelo zmogljive enote (osemjedrni procesor, 24 GB RAM) pa to sestavljajo trije zasloni. Povsem desni je namenjen sovozniku in če bo želel nanj pokukati tudi voznik, bo to kamera zaznala in zaslon izklopila.

Iz vidika doseganja kar najvišjega dosega bo najvišja hitrost pri začetnih različicah EQ S omejena na 210 kilometrov na uro. Do 100 kilometrov na uro bo avtomobil pospešil v 4,3 oziroma 6,2 sekunde. Masa vozila znaša 2,4 oziroma 2,5 tone, prostornina prtljažnika pa od 610 do 1.770 litrov.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz