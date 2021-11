Nova korejska avtomobila: nov standard za prostornost?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hyundai seven in kia concept EV9

Hyundai in Kia sta razkrila koncepta dveh skupnih velikih športnih terencev z električnim pogonom, ki imata več kot tri metre medosne razdalje in bosta oba kmalu pripravljena tudi v serijski različici.

Na avtomobilski razstavi v Los Angelesu sta obe korejski znamki predstavili svoja nova koncepta.

Koncept kie EV9 je dolg 4,9 metra, širok je dobra dva metra in ima kar 3,1 metra medosne razdalje. Ta podatek najbolj izstopa, enako je pri sestrskem hyundaiu seven, pri katerem medosje meri celo 3,2 metra. Ta koncept napoveduje serijski hyundai ioniq 7. Taka medosna razdalja je primerljiva z najdaljšimi različicami Mercedes-Benzovega razreda S, dosegli pa so jo predvsem z optimalnim izkoristkom električne platforme.

Kia EV9 Foto: Kia

Z manjšim motorjem in mnogo manj mehanskimi deli ter kratkimi previsi je prav podaljšanje medosne razdalje ena ključnih praktičnih prednosti električnih zasnov. Enako velja tudi za povsem ravno dno. Že mnogo manjši hyundai ioniq 5 ima medosje dolgo cele tri metre.

Tudi notranjost obeh vozil poskuša kar najbolje izkoristiti dodatni prostor. Tako se okrog vrtita tudi voznikov in sovoznikov sedež. Kia je za zdaj uporabila tri vrste sedežev, Hyundai na račun večje prostornosti le dve. Notranjost je v obeh konceptih seveda še precej futuristična s pridihom avtonomne vožnje. Serijski vozili lahko na cestah pričakujemo čez dve ali tri leta.

Kia EV9 Foto: Kia

Hyundai concept seven Foto: Hyundai

Hyundai concept seven Foto: Hyundai