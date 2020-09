Nova ideja Britancev: brez novih klasičnih avtomobilov že leta 2030?

Po študiji organizacij Greenpeace in Green Alliance bi morala Velika Britanija vsaj za desetletje pospešiti potek ukrepov, če želijo izpolnjevati lastne okoljevarstvene obveznosti in sprejete cilje. Predhoden načrt je predvideval prepoved prodaje klasičnih novih avtomobilov z motorji na notranje izgorevanje leta 2040, a britanska vlada zdaj resno in uradno razmišlja o postavitvi tega mejnika že v leto 2030.

Sami so si postavili zelo ambiciozne cilje

Sodeč po študiji bi tak ukrep v letu 2030 Britancem privarčeval 90 milijonov ton ogljikovega dioksida, in sicer preračunano med letoma 2028 in 2032. To je sicer četrtina vsega ogljikovega dioksida, ki so ga v Veliki Britaniji v ozračje izpustili lani.

Rezultati študije so pokazali, da bi lahko Britanci le v primeru postavitve ukrepa v leto 2030 – pri tem pa bi iz prodaje umaknili tudi priključne hibride – omogočili izpolnitev svojih lastnih okoljskih ciljev.