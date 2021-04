Nova avtomobila: Audi razkriva svojo prihodnost #foto

Če je prvi znamkin električni SUV slonel na arhitekturi MLB Evo, ki si jo je delil z modelim z motorjem na notranje zgorevanje, sta se oba modela znotraj družine Q4 preselila na namensko arhitekturo, namenjeno izključno električnim modelom. Na enaki osnovi slonita tudi ID.3 in ID.4, kmalu pa se jim bodo pridružili še številni drugi modeli znotraj skupine Volkswagen.

Nova podoba po meri premijskega značaja

Q4 se na videz precej razlikuje od preostalih znamkinih modelov. Linije niso več tako ostre, strmo postavljena maska in steklo dajeta športno podobo, vpadljiva svetlobna linija pa poudari dinamično. Kot že v preteklosti oznaka sportback prinaša kupejevsko strešno linijo. Unikatni športni terenec v tej izvedenki še bolj stavi na svojo podobo in bo na cesti še bolj izstopal, povrhu vsega pa izboljšana aerodinamična lupina prinaša dodatnih 10 kilometrov dosega.

Ker gre nova tehnologija z roko v roki tudi z zunanjo podobo, so velik poudarek pri Audiju dali tudi na razvoj nove generacije matričnih žarometov. V njih so vgrajeni prilagodljivi dnevni žarometi – to pomeni, da lahko voznik izbere različne svetlobne prikaze oziroma svetlobne linije v žarometih.

Q4 e-tron bo na voljo tudi kot sportback s kupejevsko strešno linijo. Foto: Audi

Najmanjši SUV, a bogato odmerjena potniška kabina

Inženirji so veliko časa posvetili potniški kabini. Najmanjši električni audi mora v notranjosti razvajati, to pa jim je uspelo s pomočjo namenske arhitekture. Q4 v dolžino meri 4,5 metra in je 1,8 metra širok in 1,6 metra visok, medosje meri 2,7 metra in lahko vleče prikolico s skupno maso do 1,2 tone.

V primerjavi z audijem Q5 je krajši za devet centimetrov, a je podobno prostoren kot večji brat. V notranjosti je še dodatnih 25 litrov odlagalnih mest, prtljažni prostor pa ima 520 litrov prostornine (535 litrov sportback). Na posebni internetni predstavitvi so poudarili, da je v vseh štirih vratih dovolj prostora za hranjenje štirih 1,5-litrskih plastenk.

Pomembna tehnološka novost je tudi prihod projicirnega zaslona s podporo umetne pameti. Pomembne podatke projicira na vetrobransko steklo, velikost prikaza pa je enaka, kot bi gledali 70-palčno televizijo z razdalje 10 metrov. Ogromen je tudi osrednji zaslon večopravilne enote. Ta ima diagonalo 11,6 palcev in je nagnjen proti vozniku. Serijsko so vgrajeni še 10,25-palčni digitalni merilniki.

Dve bateriji, tri različice

Kupci bodo lahko izbirali med dvema baterijama in tremi pogonskimi možnostmi. Q4 35 e-tron ima baterijo z zmogljivostjo 52 kWh neto, velika baterija v modelih Q4 40 e-tron in Q4 50 e-tron quattro pa 77 kWh neto.

Pri Q4 35 e-tron in pri Q4 40 e-tron elektromotor poganja zadnjo premo in razvije moč 125 kW oziroma 150 kW. Pri Q4 50 e-tron quattro sta nameščena dva elektromotorja za električni štirikolesni pogon. Ta dva poskrbita za maksimalno moč 220 kW. Od zmogljivosti baterije je odvisna tudi moč polnjenja. Pri kompaktni bateriji do 7,4 kW pri polnjenju z izmeničnim tokom in do 100 kW pri polnjenju z enosmernim tokom. Velika baterija standardno omogoča do 11 kW pri izmeničnem toku in do 125 kW pri polnjenju z enosmernim tokom. Pri različici 40 naj bi po merilnem ciklu z napolnjeno baterijo prevozil do 520 kilometrov.

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi