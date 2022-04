Nov vozniški presežek? Za Evropejce ima žal slabo novico.

Foto: Toyota Podobno, kot je Toyoti čistokrvnega športnika uspelo narediti na osnovi yarisa, ki je v različici GR postal eden presenetljivih prodajnih uspehov, zdaj počne še na podlagi en avtomobilski razred večje corolle.

Avtomobil so izdelali na prilagojeni platformi GA-C. Nekateri deli zunanjosti (na primer pokrov motorja) so iz aluminija, spodaj je ravno dno za zmanjšan upor, izboljšali so pretok zraka in razširili blatnike.

Foto: Toyota

Obeta se še ena igrača za navdušene voznike

Različica GR prinaša veliko nadgradenj. Poganja jo 1,6-litrski bencinski trivaljni motor z močjo 224 kilovatov (300 "konjev"), ki se na kolesa prenašajo prek izključno ročnega šeststopenjskega menjalnika.

Podobno kot pri yarisu bo lahko voznik izbiral več kombinacij prenosov med sprednjo in zadnjo osjo - 60:40, 50:50 in 30:70. Štirikolesni pogon GR Four prav tako poznamo iz yarisa, enako tudi serijsko funkcijo za prilagajanje vrtljajev motorja ob prestavljanju med športno vožnjo.

V primerjavi z yarisom skoraj 200 kilogramov težja

V primerjavi z yarisom GR ima corolla torej slabih 50 "konjev" več, je pa tudi skoraj 200 kilogramov težja. Natančnih podatkov o zmogljivostih pri Toyoti še ne razkrivajo, prav tako ne cene.

Za zdaj pa je jasno, da vsaj trenutno ta avtomobil ni namenjen za evropski avtomobilski trg.

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Foto: Toyota