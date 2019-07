Nov testni center za gume, ki jih vozimo tudi Slovenci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Proizvajalec pnevmatik Nokian bo leta 2020 odprl povsem nov testni center za pnevmatike v mestecu Santa Cruz de la Zarza, ki je od Madrida oddaljen šestdeset kilometrov. Na 300 hektarov velikem območju bodo lahko preizkušali letne, zimske in celoletne pnevmatike ter s pomočjo ovala testirali tudi do hitrosti 300 kilometrov na uro.

V nov testni center bodo vložili 60 milijonov evrov, razprostiral pa se bo na 300 hektarih. Foto: Nokian

Raziskovali bodo tudi nove materiale

V testnem centru, ki ga ravnokar pospešeno gradijo in bo končan prihodnje leto, se bodo usmerili v razvoj varnostnih karakteristik Z deli ne zaostajajo in hitijo v naslednje leto, ko bo center uradno odprt. Foto: Nokian pnevmatik. Z naložbo, vredno 60 milijonov evrov, bodo na 300 hektarjev velikem območju preizkušali letne, zimske in celoletne pnevmatike.

Poleg desetih testnih območij z različnimi radiji bo v testnem centru tudi sedem kilometrov dolga ovalna proga z visokim vzponom, ki ga je zasnovala nemška ekipa. Na njej bodo lahko testirali pnevmatike tudi do hitrosti 300 kilometrov na uro. Za izboljševanje karakteristik pnevmatik bodo imeli na voljo še mokro območje, terenski del in tudi cesto za preizkušanje pnevmatik, ki izboljšajo udobje vožnje.

Nokian se je povezal z lokalno univerzo, kjer bodo pričeli raziskovati možnost uporabe cvetočega grma iz družine Nebinovk za pridobivanja surovega materiala za proizvodnjo pnevmatik, s katerim bi lahko nadomestili uporabo naravnega kavčuka. Lokalni kmetje so že začeli gojiti to rastlino, ki jo domačini imenujejo 'guayule' ter bodo kmalu začeli raziskovati.

Na sedem kilometrov dolgem ovalu bodo lahko testirali pnevmatike do hitrosti 300 kilometrov na uro. Foto: Nokian

Foto: Nokian